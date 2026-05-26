Новые угрозы России по ударам по Киеву: МИД Украины сделало заявление

Спустя более четырех лет полномасштабной войны Россия продолжает держать Киев и другие украинские города под постоянной угрозой ударов. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уровень опасности со стороны РФ остается стабильно высоким и практически не меняется уже многие месяцы.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что российская армия систематически использует против украинской столицы весь арсенал средств поражения — от баллистических ракет до ударных дронов. По данным МИД, недели без воздушных атак фактически стали исключением, а новые заявления Москвы лишь подтверждают курс Кремля на эскалацию и психологическое давление.

Украинские дипломаты считают, что последние угрозы со стороны России являются элементом откровенного шантажа. Более того, в Киеве уверены: Москва фактически признала, что удары направлены не только против Украины, но и против иностранных дипломатических представительств, продолжающих работу в стране.

В МИД отметили, что подобные заявления России могут стать важным доказательством в будущих международных судебных процессах против государства-агрессора. Ведомство также сообщило о готовности усилить меры безопасности для иностранных дипмиссий, если те обратятся с соответствующим запросом.

Одновременно Украина поблагодарила иностранных дипломатов, которые продолжают оставаться в Киеве несмотря на постоянные воздушные тревоги и угрозу новых атак. В министерстве подчеркнули, что лучшим ответом на российский террор должно стать дальнейшее усиление международного давления на Кремль, а также расширение военной и политической поддержки Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров озвучил США ужасное предупреждение: советует эвакуировать из Киева дипломатов.



