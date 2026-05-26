Нові погрози Росії щодо ударів по Києву: МЗС України зробило заяву

Через чотири роки повномасштабної війни Росія продовжує тримати Київ та інші українські міста під постійною загрозою ударів. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що рівень небезпеки РФ залишається стабільно високим і практично не змінюється вже багато місяців.

МЗС України. Фото: з відкритих джерел

У відомстві наголосили, що російська армія систематично використовує проти української столиці весь арсенал засобів поразки — від балістичних ракет до ударних дронів. За даними МЗС, тижні без повітряних атак фактично стали винятком, а нові заяви Москви лише підтверджують курс Кремля на ескалацію та психологічний тиск.

Українські дипломати вважають, що останні загрози Росії є елементом відвертого шантажу. Більше того, у Києві впевнені: Москва фактично визнала, що удари спрямовані не лише проти України, а й проти іноземних дипломатичних представництв, які продовжують працювати в країні.

У МЗС наголосили, що подібні заяви Росії можуть стати важливим доказом у майбутніх міжнародних судових процесах проти держави-агресора. Відомство також повідомило про готовність посилити заходи безпеки для іноземних дипмісій, якщо ті звернуться із відповідним запитом.

Водночас Україна подякувала іноземним дипломатам, які продовжують залишатися у Києві незважаючи на постійні повітряні тривоги та загрозу нових атак. У міністерстві наголосили, що найкращою відповіддю на російський терор має стати подальше посилення міжнародного тиску на Кремль, а також розширення військової та політичної підтримки України.

