Російська ракета впала у Польщі: політолог пояснив, що насправді перевіряв Путін

Політолог Олег Лісний вважає, що інцидент з російською крилатою ракетою, яка під час масованої атаки на Україну залетіла в повітряний простір Польщі, міг стати своєрідною перевіркою реакції НАТО та польської влади. На його думку, Кремль уважно аналізує, наскільки рішуче країни Альянсу готові відповідати на подібні провокації.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У ніч на 30 липня російська ракета Х-101 під час удару по Україні опинилася над територією Польщі. Згодом польська сторона підтвердила її російське походження, однак прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що немає підстав вважати польську територію безпосередньою ціллю атаки.

Коментуючи ситуацію в ефірі "24 Каналу", Олег Лісний зазначив, що позитивним сигналом стало офіційне визнання Варшавою російського походження ракети. Водночас він звернув увагу, що її не було збито, хоча польські винищувачі піднімалися в повітря. За словами експерта, Польща має сучасну авіацію, зокрема винищувачі F-16, а також активно вивчала український досвід протидії повітряним атакам. Проте нинішня реакція може створити враження вразливості та спонукати Кремль до нових перевірок.

Лісний припускає, що Путін мін свідомо оцінювати готовність Польщі та НАТО реагувати на подібні інциденти.

"Коли країни поводяться ялово, то Путін у собі впевнений. Він розмірковує так: добре, якщо ламаю зуби об Україну, то зроблю серйозний крок у бік країн НАТО, перевірю Статтю 5. Я не впевнений, що цей іспит Альянс пройде. Тоді він буде нахабніти й шукати там, де легше. Якщо з Україною не виходить, шукатиме інші варіанти. У Путіна на це мізків вистачить", – вважає Лісний.

Лісний переконаний, якщо західні держави демонструватимуть нерішучість, Кремль може сприйняти це як сигнал до нових провокацій. На його думку, найефективнішою відповіддю залишається посилення української протиповітряної оборони та підтримка України, щоб позбавити Росію можливості розширювати агресію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Україна відреагувала на заліт російської ракети Х-101 на територію Польщі.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію ЄС на падіння російської ракети у Польщі.