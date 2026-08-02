Российская ракета упала в Польше: политолог объяснил, что на самом деле проверял Путин

Политолог Олег Лесной считает, что инцидент с российской крылатой ракетой, которая во время массированной атаки на Украину залетела в воздушное пространство Польши, могла стать своеобразной проверкой реакции НАТО и польских властей. По его мнению, Кремль внимательно анализирует, как решительно страны Альянса готовы отвечать на подобные провокации.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ночь на 30 июля российская ракета Х-101 при ударе по Украине оказалась над территорией Польши. Позже польская сторона подтвердила ее российское происхождение, однако премьер-министр Дональд Туск заявил, что нет оснований считать польскую территорию непосредственной целью атаки.

Комментируя ситуацию в эфире "24 Канала", Олег Лесной отметил, что положительным сигналом стало официальное признание Варшавой русского происхождения ракеты. В то же время он обратил внимание, что она не была сбита, хотя польские истребители поднимались в воздух. По словам эксперта, у Польши есть современная авиация, в том числе истребители F-16, а также активно изучала украинский опыт противодействия воздушным атакам. Однако нынешняя реакция может создать впечатление уязвимости и побуждать Кремль к новым проверкам.

Лесной считает, что Путин мог сознательно оценивать готовность Польши и НАТО реагировать на подобные инциденты.

"Когда страны ведут себя еле, то Путин в себе уверен. Он размышляет так: хорошо, если ломаю зубы об Украине, то сделаю серьезный шаг в сторону стран НАТО, проверю статью 5. Я не уверен, что этот экзамен Альянс пройдет. Тогда он будет нахал и искать там, где легче. Если с Украиной не выходит, будет искать другие варианты. У Путина на это мозгов хватит", – считает Лесной.

Лесный убежден, что если западные государства будут демонстрировать нерешительность, Кремль может воспринять это как сигнал к новым провокациям. По его мнению, самым эффективным ответом остается усиление украинской противовоздушной обороны и поддержка Украины, чтобы лишить Россию возможности расширять агрессию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Украина отреагировала на залет российской ракеты Х-101 на территорию Польши.

Также "Комментарии" писали о первой реакции ЕС на падение российской ракеты в Польше.