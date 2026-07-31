Російська ракета пролетіла над Польщею не просто так: яка мета Кремля та наслідки інциденту

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Кравцев Сергей
Усе вказує на те, що у Люблінському воєводстві Польщі упала російська крилата ракета Х-101. Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час наради у Люблінському воєводстві з приводу інциденту. Чому її не перехопили? Які цей інцидент може мати наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел
Авіаексперт Валерій Романенко зазначив, що відповідальність за цей інцидент лежить саме на польській стороні.
За словами Романенка, якщо на території Польщі впала саме російська ракета Х-101, це означає, що її не змогли перехопити сили польської ППО.
Романенко нагадав, що Україна неодноразово виступала з пропозицією створити поблизу українсько-польського кордону спеціальну зону, у межах якої можна було б перехоплювати російські ракети ще над територією України.
За його словами, йшлося про приблизно 30-кілометрову зону, де могли б працювати зенітні ракетні комплекси середньої дальності.
На думку експерта, якби така схема була реалізована, ризик потрапляння російських ракет у повітряний простір Польщі значно зменшився б.
Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зазначив в інтерв’ю "РБК-Україна", що цей інцидент може дещо змінити дискурс і ставлення Варшави до Києва.
Аналітик підкреслює: ці провокації зобов'язують Польщу та НАТО дбати про власну безпеку, а найефективнішим кроком для нарощування оборонних спроможностей є саме поглиблення партнерства з Україною.
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