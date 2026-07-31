Російська ракета пролетіла над Польщею не просто так: яка мета Кремля та наслідки інциденту

Усе вказує на те, що у Люблінському воєводстві Польщі упала російська крилата ракета Х-101. Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час наради у Люблінському воєводстві з приводу інциденту. Чому її не перехопили? Які цей інцидент може мати наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Ми пропонували Польщі розмістити біля кордону ЗРК і збивати ракети над українською територією

Авіаексперт Валерій Романенко зазначив, що відповідальність за цей інцидент лежить саме на польській стороні.

За словами Романенка, якщо на території Польщі впала саме російська ракета Х-101, це означає, що її не змогли перехопити сили польської ППО.

"Якщо ракета, ймовірно, Х-101, впала на польській території, то її пропустила польська ППО. До чого тут ми? Лоханулися не ми, а вони", — прокоментував експерт.

Романенко нагадав, що Україна неодноразово виступала з пропозицією створити поблизу українсько-польського кордону спеціальну зону, у межах якої можна було б перехоплювати російські ракети ще над територією України.

За його словами, йшлося про приблизно 30-кілометрову зону, де могли б працювати зенітні ракетні комплекси середньої дальності.

На думку експерта, якби така схема була реалізована, ризик потрапляння російських ракет у повітряний простір Польщі значно зменшився б.

"Ми пропонували їм розмістити біля кордону ЗРК і збивати ракети над українською територією. Але вони не хотіли, тож тепер доведеться збивати ракети й Шахеди вже над своєю територією", — зазначив Валерій Романенко.

Росія тестує, якою може бути реакція країн-членів НАТО

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зазначив в інтерв’ю "РБК-Україна", що цей інцидент може дещо змінити дискурс і ставлення Варшави до Києва.

"Росія це зробила не просто так. Тобто, нібито це може виглядати, звісно, якоюсь випадковістю, що там ракета збилася з курсу. Це вже не вперше, коли Російська Федерація порушує повітряний простір країн-членів ЄС і НАТО. Хочу нагадати, що останнім часом як мінімум тричі повітряні сили Румунії збивали дрони. Я думаю, що насправді Росія тестує, якою може бути реакція країн-членів НАТО на отакі от зальоти в повітряний простір", — сказав Желіховський.

Аналітик підкреслює: ці провокації зобов'язують Польщу та НАТО дбати про власну безпеку, а найефективнішим кроком для нарощування оборонних спроможностей є саме поглиблення партнерства з Україною.

"Розуміння цього повинно змінити погляди поляків на ситуацію, на наші відносини двостороннього характеру. А це означає, що є надія на те, що все ж таки Варшава піде на більш посилену співпрацю в різних сферах, але передусім ми зараз говоримо про оборонну галузь", — додав експерт.

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