Российская ракета пролетела над Польшей не просто так: какова цель Кремля и последствия инцидента

Все говорит о том, что в Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совещания в Люблинском воеводстве по поводу инцидента. Почему его не перехватили? Какие инцидент может иметь последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Мы предлагали Польше разместить у границы ЗРК и сбивать ракеты над украинской территорией.

Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что ответственность за этот инцидент лежит именно на польской стороне.

По словам Романенко, если на территории Польши упала именно российская ракета Х-101, значит, ее не смогли перехватить силы польской ПВО.

"Если ракета, вероятно, Х-101 упала на польской территории, то ее пропустила польская ПВО. К чему здесь мы? Лоханились не мы, а они", — прокомментировал эксперт.

Романенко напомнил, что Украина неоднократно выступала с предложением создать вблизи украинско-польской границы специальную зону, в пределах которой можно было бы перехватывать российские ракеты еще над территорией Украины.

По его словам, речь шла о примерно 30-километровой зоне, где могли бы работать зенитные ракетные комплексы средней дальности.

По мнению эксперта, если бы такая схема была реализована, риск попадания российских ракет в воздушное пространство Польши значительно снизился бы.

"Мы предлагали им разместить у границы ЗРК и сбивать ракеты над украинской территорией. Но они не хотели, так что теперь придется сбивать ракеты и Шахеды уже над своей территорией", — отметил Валерий Романенко.

Россия тестирует, какой может быть реакция стран-членов НАТО

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский отметил в интервью "РБК-Украина", что этот инцидент может несколько изменить дискурс и отношение Варшавы к Киеву.

"Россия это сделала не просто так. То есть, якобы это может выглядеть, конечно, какой-то случайностью, что там ракета сбилась с курса. Это уже не первый раз, когда Российская Федерация нарушает воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО. Хочу напомнить, что в последнее время как минимум трижды воздушные силы Румынии сбивали. реакция стран-членов НАТО на такие вот залеты в воздушное пространство", — сказал Желиховский.

Аналитик подчеркивает: эти провокации обязывают Польшу и НАТО заботиться о собственной безопасности, а самым эффективным шагом для наращивания оборонных возможностей является углубление партнерства с Украиной.

"Понимание этого должно изменить взгляды поляков на ситуацию, на наши отношения двустороннего характера. А это значит, что есть надежда на то, что все-таки Варшава пойдет на более усиленное сотрудничество в разных областях, но прежде всего мы сейчас говорим об оборонной отрасли", — добавил эксперт.

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