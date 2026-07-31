Российская ракета пролетела над Польшей не просто так: какова цель Кремля и последствия инцидента

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Кравцев Сергей
Все говорит о том, что в Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совещания в Люблинском воеводстве по поводу инцидента. Почему его не перехватили? Какие инцидент может иметь последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что ответственность за этот инцидент лежит именно на польской стороне.
По словам Романенко, если на территории Польши упала именно российская ракета Х-101, значит, ее не смогли перехватить силы польской ПВО.
Романенко напомнил, что Украина неоднократно выступала с предложением создать вблизи украинско-польской границы специальную зону, в пределах которой можно было бы перехватывать российские ракеты еще над территорией Украины.
По его словам, речь шла о примерно 30-километровой зоне, где могли бы работать зенитные ракетные комплексы средней дальности.
По мнению эксперта, если бы такая схема была реализована, риск попадания российских ракет в воздушное пространство Польши значительно снизился бы.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский отметил в интервью "РБК-Украина", что этот инцидент может несколько изменить дискурс и отношение Варшавы к Киеву.
Аналитик подчеркивает: эти провокации обязывают Польшу и НАТО заботиться о собственной безопасности, а самым эффективным шагом для наращивания оборонных возможностей является углубление партнерства с Украиной.
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