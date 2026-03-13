Російські підприємства не змогли знайти повноцінну заміну іноземним комплектувальним і змушені знижувати якість виробництва.

Російська промисловість деградує: підприємства масово погіршують якість продукції

У Росії зростає кількість підприємств обробної промисловості, які фіксують погіршення якості продукції через залежність від імпортних комплектувальних.

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, станом на лютий 2026 року більшість підприємств російської обробної промисловості так і не змогла знайти повноцінну внутрішню заміну іноземним запчастинам та обладнанню.

У результаті бізнес змушений адаптуватися до санкцій через зниження якості продукції та ефективності виробництва.

У повідомленні зазначається, що у 2026 році збільшилася кількість підприємств, які прямо фіксують погіршення характеристик продукції через залежність від імпортних деталей.

Також зросла частка компаній, які змушені перебудовувати технологічні ланцюги, оскільки не можуть замінити імпортну сировину російськими аналогами.

У деяких галузях фактично процвітає так зване “формальне імпортозаміщення”.

Наприклад, у верстатобудуванні частка російських компонентів у кінцевому продукті може досягати 70%, однак ключові системи залишаються імпортними.

Зокрема, залежність від іноземних систем числового програмного керування та датчиків становить від 80% до 95%.

Серед основних проблем російської промисловості називають:

складність пошуку альтернативних запчастин

зростання собівартості виробництва

підвищення кінцевих цін на продукцію

обмежені можливості співпраці з постачальниками з "дружніх" країн

У розвідці зазначають, що з 2024 року негативні фактори стабільно переважають над адаптаційними можливостями російської економіки.

Про проблеми свідчать і макроекономічні показники.

Згідно з даними S&P Global, індекс ділової активності в обробній промисловості РФ у лютому 2026 року становив 49,5 пункту, що нижче порогового рівня у 50 пунктів.

Це означає тривале скорочення виробничої активності.

Фактично російська промисловість переходить до моделі часткового імпортозаміщення, коли локалізується лише складання кінцевого продукту, тоді як ключові технологічні компоненти продовжують імпортуватися.

При цьому окремі показники виробництва підтримуються переважно завдяки оборонному сектору, тоді як цивільні галузі демонструють стагнацію.

