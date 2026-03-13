Российские предприятия не смогли найти полноценную замену иностранным комплектующим и вынуждены снижать качество производства.

Российская промышленность деградирует: предприятия массово ухудшают качество продукции

В России растет количество предприятий обрабатывающей промышленности, фиксирующих ухудшение качества продукции из-за зависимости от импортных комплектующих .

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Служба внешней разведки Украины .

По данным разведки, по состоянию на февраль 2026 года большинство предприятий российской обрабатывающей промышленности так и не смогли найти полноценную внутреннюю замену иностранным запчастям и оборудованию .

В результате бизнес вынужден адаптироваться к санкциям из — за снижения качества продукции и эффективности производства .

В сообщении отмечается, что в 2026 году увеличилось количество предприятий, прямо фиксирующих ухудшение характеристик продукции из-за зависимости от импортных деталей.

Также возросла доля компаний, вынужденных перестраивать технологические цепи , поскольку не могут заменить импортное сырье российскими аналогами.

В некоторых областях фактически процветает так называемое "формальное импортозамещение" .

Например, в станкостроении доля российских компонентов в конечном продукте может достигать 70% , однако ключевые системы остаются импортными.

В частности, зависимость от иностранных систем числового программного управления и датчиков составляет от 80 до 95% .

Среди основных проблем российской промышленности называют:

сложность поиска альтернативных запчастей

рост себестоимости производства

повышение конечных цен на продукцию

ограниченные возможности сотрудничества с поставщиками из "дружественных" стран

В разведке отмечают, что с 2024 года негативные факторы стабильно преобладают над адаптационными возможностями российской экономики .

О проблемах говорят и макроэкономические показатели.

Согласно данным S&P Global , индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ в феврале 2026 года составил 49,5 пункта , что ниже порогового уровня в 50 пунктов.

Это означает длительное сокращение производственной активности .

Практически русская индустрия переходит к модели частичного импортозамещения , когда локализуется только сборка конечного продукта, тогда как главные технологические составляющие продолжают импортироваться.

При этом отдельные показатели производства поддерживаются преимущественно благодаря оборонному сектору , тогда как гражданские отрасли демонстрируют стагнацию.

