Російська орда намагається прорвати кордон на нових напрямках: що відомо про бої

Російські окупаційні сили наростили активність уздовж державного кордону в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил, намагаючись виявити слабкі місця української оборони, водночас збільшуючи кількість авіаційних ударів. Про це в ефірі телеканалу "Суспільне" повідомив начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов.

Бої Лиманському та Куп’янському напрямках (фото з відкритих джерел)

Найскладнішою ситуація залишається на Лиманському та Куп’янському напрямках, а також у районі Вовчанська і прилеглих населених пунктах.

"Якщо брати усю зону нашої відповідальності, росіяни активно намагаються промацувати кордон по всій його довжині. Є спроби шукати слабкі місця в українській обороні вздовж кордону як на Сумщині, так і Харківщині. Є також спроби його переходити на деяких напрямках, які раніше не були настільки активними", – підкреслив Трегубов.

Як приклад, за його словами, ворожа активність спостерігається в районі Дегтярного, де українська територія виступає клином у бік російських позицій, а також у Великобурлуцькому районі, куди противник намагається просунутися.

Трегубов зазначив, що війська РФ здійснюють постійний, хоча й не надто масштабний, тиск уздовж усієї лінії української оборони, активно використовуючи різноманітні дистанційні засоби ураження.

Він також додав, що ворог регулярно завдає ударів по Харкову та прикордонних населених пунктах, зокрема із застосуванням керованих авіабомб, і на кожному з напрямків фіксується приблизно по десять влучань.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські війська не здатні встановити контроль над Гуляйполем у Запорізькій області та дедалі активніше вдаються до тактики мінування міської території. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформ.

За його словами, Гуляйполе фактично перетворилося на велику сіру зону. У центральній частині міста постійно тривають бойові зіткнення між штурмовими групами, а лінія контролю залишається нестабільною. Попри регулярні спроби просування, російським підрозділам не вдається закріпитися в населеному пункті.