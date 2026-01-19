Российская орда пытается прорвать границу в новых направлениях: что известно о боях

Российские оккупационные силы нарастили активность вдоль государственной границы в зоне ответственности Группировка объединенных сил, пытаясь выявить слабые места украинской обороны, одновременно увеличивая количество авиационных ударов. Об этом в эфире телеканала "Общественное" сообщил начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов.

Бои Лиманском и Купянском направлениях (фото из открытых источников)

Самая сложная ситуация остается на Лиманском и Купянском направлениях, а также в районе Волчанска и прилегающих населенных пунктах.

"Если брать всю зону нашей ответственности, россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее протяженности. Есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы как на Сумщине, так и Харьковщине. Есть также попытки его переходить на некоторых направлениях, которые раньше не были столь активными", — подчеркнул Трегубов.

В качестве примера, по его словам, враждебная активность наблюдается в районе Дегтярного, где украинская территория выступает клином в сторону российских позиций, а также в Великобурлукском районе, куда противник пытается продвинуться.

Трегубов отметил, что войска РФ осуществляют постоянное, хотя и не слишком масштабное давление вдоль всей линии украинской обороны, активно используя различные дистанционные средства поражения.

Он также добавил, что враг регулярно наносит удары по Харькову и приграничным населенным пунктам, в том числе с применением управляемых авиабомб, и на каждом из направлений фиксируется примерно по десять попаданий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска не способны установить контроль над Гуляйполем в Запорожской области и все активнее прибегают к тактике минирования городской территории. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформ.

По его словам, Гуляйполе фактически превратилось в большую серую зону. В центральной части города постоянно продолжаются боевые столкновения между штурмовыми группами, а линия контроля остается нестабильной. Несмотря на регулярные пробы продвижения, русским подразделениям не удается закрепиться в населенном пункте.