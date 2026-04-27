Російська база була перетворена на руїни: Україна використала свою найсмертоноснішу бомбу

Українські сили продовжують нарощувати ефективність ударів по позиціях російської армії, поєднуючи роботу піхоти, розвідки та авіації. Нові кадри з фронту показали знищення російського укріпленого пункту за допомогою високоточних авіабомб HAMMER, які перетворили ворожу базу на руїни.

Україна знищила російську базу авіабомбами HAMMER

Українські військові спочатку виявили російський форпост на землі, після чого передали координати командуванню. Далі в район цілі був направлений винищувач МіГ-29, озброєний двома французькими авіабомбами AASM HAMMER. Після удару позиція окупантів була повністю зруйнована.





Що таке HAMMER

AASM HAMMER — це високоточна французька зброя класу "повітря-земля", створена компанією Safran Electronics & Defense. Назва розшифровується як Highly Agile Modular Munition Extended Range (Високоманеврений модульний боєприпас збільшеної дальності).

Фактично йдеться про спеціальний комплект, який перетворює звичайну авіабомбу на “розумний” боєприпас. Передня частина містить систему наведення, а задня модуль, що збільшує дальність польоту. Завдяки цьому бомба може уражати цілі на відстані понад 70 кілометрів.

Головна перевага HAMMER полягає у точності. Така зброя здатна вражати цілі з похибкою до одного метра. Це дозволяє знищувати штаби, склади боєприпасів, укріплення та техніку без масованих ударів. Крім того, далекобійність дає змогу українській авіації працювати поза зоною дії частини російської ППО, що знижує ризики для пілотів.

Компанія Safran Electronics & Defense, виробник бомб HAMMER, оголосила про плани збільшити їх виробництво у 2026 році, тому такі авіабомби будуть використовуватися ще частіше на війні.

