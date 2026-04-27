Российская база была превращена в руины: Украина использовала свою самую смертоносную бомбу

Украинские силы продолжают наращивать эффективность ударов по позициям российской армии, совмещая работу пехоты, разведки и авиации. Новые кадры с фронта показали уничтожение российского укрепленного пункта с помощью высокоточных авиабомб HAMMER, превративших вражескую базу в руины.

Украина уничтожила российскую базу авиабомбами HAMMER

Украинские военные сначала обнаружили российский форпост на земле, после чего передали координаты командованию. Далее в район цели был направлен истребитель МиГ-29, вооруженный двумя французскими авиабомбами AASM HAMMER. После удара позиция оккупантов была полностью разрушена.





Что такое HAMMER

AASM HAMMER – это высокоточное французское оружие класса "воздух-земля", созданное компанией Safran Electronics & Defense. Название расшифровывается как Highly Agile Modular Munition Extended Range (Высокоманевренный модульный боеприпас увеличенной дальности).

Фактически речь идет о специальном комплекте, который превращает обычную авиабомбу в "умный" боеприпас. Передняя часть содержит систему наведения, а задний модуль увеличивает дальность полета. Благодаря этому бомба может поражать цели на расстоянии более 70 км.

Главное преимущество HAMMER состоит в точности. Такое оружие способно поражать цели с погрешностью до одного метра. Это позволяет уничтожать штабы, склады боеприпасов, укрепления и техники без массированных ударов. Кроме того, дальнобойность позволяет украинской авиации работать вне зоны действия части российской ПВО, что снижает риски для пилотов.

Компания Safran Electronics & Defense, производитель бомб HAMMER, объявила о планах увеличить их производство в 2026 году, потому такие авиабомбы будут использоваться еще чаще на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы поразили в Крыму один из самых быстрых самолетов мира.