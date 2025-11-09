logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російська атака по Полтавщині: рекордна кількість балістичних ракет та хаос в місті
commentss НОВИНИ Всі новини

Російська атака по Полтавщині: рекордна кількість балістичних ракет та хаос в місті

Після масованої ракетної атаки на Полтавщині — перебої зі світлом, водою та теплом

9 листопада 2025, 02:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська завдали по Полтавській області рекордного за кількістю удару балістичними ракетами, цілеспрямовано атакувавши об’єкти енергетичної інфраструктури.

Російська атака по Полтавщині: рекордна кількість балістичних ракет та хаос в місті

Масові перебої зі світлом, теплом та водою в Полтавській області

Виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що через масштабні руйнування в області повністю або частково відсутні електропостачання, водопостачання та опалення.

"Сьогодні важкий день для Полтавщини. На жаль, пошкодження серйозні — у низці населених пунктів немає світла, тепла і води", — зазначив Когут.


За його словами, аварійні бригади вже працюють на місцях ударів, однак відновлення може тривати певний час через масштаби руйнувань.

Віце-прем’єр-міністр із відновлення — Олексій Кулеба — додав, що уряд тримає ситуацію під контролем. Найбільше постраждали Полтавська, Київська та Харківська області, де наразі фіксуються перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

Влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватись інструкцій служб — ремонтні роботи тривають цілодобово.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 6 листопада над Дніпром та в області лунають потужні вибухи — у місті працюють сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, російські війська здійснили масований удар дронами-камікадзе по Дніпропетровщині.
Місцеві жителі повідомляють про сильні звуки вибухів у кількох районах Дніпра, а також про роботу ППО. Повітряна тривога в області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки. Через атаку ускладнився рух транспорту, зокрема затримується потяг “Інтерсіті” сполученням Київ–Дніпро. Пасажири повідомляють, що у вагонах вимкнули основне освітлення, залишивши лише аварійне, а двері зачинені з міркувань безпеки. Виходити на вулицю людям заборонено, адже поблизу можуть тривати роботи ППО або існує ризик падіння уламків.



Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/28874
