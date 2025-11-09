Російська атака по Полтавщині: рекордна кількість балістичних ракет та хаос в місті

Рубрики
Ткачова Марія
Російські війська завдали по Полтавській області рекордного за кількістю удару балістичними ракетами, цілеспрямовано атакувавши об’єкти енергетичної інфраструктури.
Масові перебої зі світлом, теплом та водою в Полтавській області
Виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що через масштабні руйнування в області повністю або частково відсутні електропостачання, водопостачання та опалення.
"Сьогодні важкий день для Полтавщини. На жаль, пошкодження серйозні — у низці населених пунктів немає світла, тепла і води", — зазначив Когут.
За його словами, аварійні бригади вже працюють на місцях ударів, однак відновлення може тривати певний час через масштаби руйнувань.
Віце-прем’єр-міністр із відновлення — Олексій Кулеба — додав, що уряд тримає ситуацію під контролем. Найбільше постраждали Полтавська, Київська та Харківська області, де наразі фіксуються перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.
Влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватись інструкцій служб — ремонтні роботи тривають цілодобово.