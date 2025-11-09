Российская атака по Полтавщине: рекордное количество баллистических ракет и хаос в городе

Рубрики
Российские войска нанесли по Полтавской области рекордный по количеству удар баллистическими ракетами, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.
Массовые перебои со светом, теплом и водой в Полтавской области
Исполняющий обязанности главы Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что из-за масштабных разрушений в области полностью или частично отсутствуют электроснабжение, водоснабжение и отопление.
"Сегодня трудный день для Полтавщины. К сожалению, повреждения серьезные – в ряде населенных пунктов нет света, тепла и воды", – отметил Когут.
По его словам, аварийные бригады уже работают на местах ударов, однако восстановление может занять некоторое время из-за масштабов разрушений.
Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба добавил, что правительство держит ситуацию под контролем. Больше всего пострадали Полтавская, Киевская и Харьковская области, где фиксируются перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб – ремонтные работы продолжаются круглосуточно.