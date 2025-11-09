Российская атака по Полтавщине: рекордное количество баллистических ракет и хаос в городе

Российские войска нанесли по Полтавской области рекордный по количеству удар баллистическими ракетами, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.

Массовые перебои со светом, теплом и водой в Полтавской области

Исполняющий обязанности главы Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что из-за масштабных разрушений в области полностью или частично отсутствуют электроснабжение, водоснабжение и отопление.

"Сегодня трудный день для Полтавщины. К сожалению, повреждения серьезные – в ряде населенных пунктов нет света, тепла и воды", – отметил Когут.





По его словам, аварийные бригады уже работают на местах ударов, однако восстановление может занять некоторое время из-за масштабов разрушений.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба добавил, что правительство держит ситуацию под контролем. Больше всего пострадали Полтавская, Киевская и Харьковская области, где фиксируются перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб – ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 6 ноября над Днепром и в области раздаются мощные взрывы — в городе работают силы противовоздушной обороны. По предварительной информации, российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровщине.

Местные жители сообщают о сильных звуках взрывов в нескольких районах Днепра, а также о работе ПВО. Воздушная тревога в области продолжается, жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности. Из-за атаки осложнилось движение транспорта, в частности, задерживается поезд "Интерсити" сообщением Киев-Днепр. Пассажиры сообщают, что в вагонах выключили основное освещение, оставив только аварийное, а дверь закрыта из соображений безопасности. Выходить на улицу людям запрещено, ведь вблизи могут продолжаться работы ПВО или риск падения обломков.

