Російська атака на Броди: місто накрив густий дим - що відомо про удар
commentss НОВИНИ Всі новини

Російська атака на Броди: місто накрив густий дим - що відомо про удар

Російські війська атакували інфраструктурний об’єкт у Бродах на Львівщині.

27 січня 2026, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Уранці 27 січня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Під атакою опинився район міста Броди. Після вибухів над населеним пунктом зафіксували щільне задимлення, яке поширилося на житлові квартали.

Російська атака на Броди: місто накрив густий дим - що відомо про удар

Росія атакувала Броди. Фото ілюстративне

Повітряну тривогу у частині Львівської області оголосили через загрозу ударних безпілотників, які рухалися з північного напрямку у бік Бродів та Золочівського району.  

"Ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.  Інформація може оновлюватися", — повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

Відбій пролунав о 07:49. Невдовзі після цього в соціальних мережах з’явилися відео та фото з густим димом, що здіймався над містом. Бродівська міська рада закликала мешканців дотримуватися заходів безпеки. У повідомленні зазначається, що дим опустився на місто та супроводжується різким неприємним запахом.   

"Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах. Також фахівці проводять замір показників повітря. Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями. Сьогодні навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима", — йдеться в повідомлені.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала пам’ятник Степану Бандері в центрі Львова.



