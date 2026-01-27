logo

Российская атака на Броды: город накрыл густой дым – что известно об ударе
НОВОСТИ

Российская атака на Броды: город накрыл густой дым – что известно об ударе

Российские войска атаковали инфраструктурный объект в Бродах Львовской области.

27 января 2026, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Утром 27 января российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Под атакой оказался район города Броды. После взрывов над населенным пунктом зафиксировали плотное задымление, распространившееся на жилые кварталы.

Российская атака на Броды: город накрыл густой дым – что известно об ударе

Россия атаковала Броды. Фото иллюстративное

Воздушная тревога в части Львовской области была объявлена из-за угрозы ударных беспилотников, которые двигались с северного направления в сторону Бродов и Золочевского района.

"Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Информация может обновляться", — сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Отбой раздался в 07:49. Вскоре после этого в социальных сетях появились видео и фото с поднимающимся над городом густым дымом. Бродовский городской совет призвал жителей соблюдать меры безопасности. В сообщении говорится, что дым опустился на город и сопровождается резким неприятным запахом.

"Утром враг совершил атаку на объект инфраструктуры в Бродах. Также специалисты производят замер показателей воздуха. Пока дым ложится на город и ощутимо неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам. Сегодня обучение в школах отменено, а детские садики, уже принявшие воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала памятник Ступану Бандере в центре Львова.



