Росіянка з табличкою України: жест підтримки на відкритті Олімпіади-2026

Ткачова Марія
Під час відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року табличку України перед національною збірною несла росіянка Анастасія Кучєрова. За її словами, це був свідомий вибір: організатори дозволили волонтерам самостійно обрати країну, яку вони супроводжуватимуть, замість випадкового розподілу.
Росіянка з табличкою України
Кучєрова зазначила, що вирішила піти саме з українською командою, аби продемонструвати особисту позицію. Вона наголосила, що, перебуваючи поруч із українськими спортсменами, усвідомлює, що вони мають підстави відчувати гнів і ненависть до будь-якого росіянина через повномасштабну війну.
Водночас вона заявила, що для неї важливо зробити хоча б невеликий крок, щоб показати українцям: не всі громадяни РФ підтримують агресію чи поділяють позицію влади.
За інформацією Associated Press, Анастасія Кучєрова проживає в Мілані вже 14 років. Видання зазначає, що її вихід із табличкою України збігся з другою річницею смерті Олексія Навального. Жінка пояснила свій вчинок бажанням нагадати світові про те, що війна триває і досі.