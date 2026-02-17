Росіянка з табличкою України: жест підтримки на відкритті Олімпіади-2026

Під час відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року табличку України перед національною збірною несла росіянка Анастасія Кучєрова. За її словами, це був свідомий вибір: організатори дозволили волонтерам самостійно обрати країну, яку вони супроводжуватимуть, замість випадкового розподілу.

Росіянка з табличкою України

Кучєрова зазначила, що вирішила піти саме з українською командою, аби продемонструвати особисту позицію. Вона наголосила, що, перебуваючи поруч із українськими спортсменами, усвідомлює, що вони мають підстави відчувати гнів і ненависть до будь-якого росіянина через повномасштабну війну.

Водночас вона заявила, що для неї важливо зробити хоча б невеликий крок, щоб показати українцям: не всі громадяни РФ підтримують агресію чи поділяють позицію влади.

За інформацією Associated Press, Анастасія Кучєрова проживає в Мілані вже 14 років. Видання зазначає, що її вихід із табличкою України збігся з другою річницею смерті Олексія Навального. Жінка пояснила свій вчинок бажанням нагадати світові про те, що війна триває і досі.

