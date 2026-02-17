logo_ukra

ТЦК жорстоко відповіли футболісту: запрошення до штурмових військ

Київський обласний ТЦК прокоментував інцидент із 24-річним футболістом «Колос-2» Даніїлом Колесником, заявивши, що за своїми даними він “цілком підходить для десантно-штурмових військ”

17 лютого 2026, 21:12
Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив заяву щодо інциденту за участі 24-річного футболіста ФК "Колос-2" Даніїла Колесника. У ТЦК стверджують, що спортсмен дозволив собі агресивну поведінку щодо військовослужбовців та, користуючись тим, що не досяг призовного віку для мобілізації, вчинив напад.

ТЦК жорстоко відповіли футболісту: запрошення до штурмових військ

ТЦК запросили футболіста до штурмових військ

У відомстві розкритикували дії гравця та назвали його вчинок ганебним. Також у ТЦК наголосили, що за своїми антропометричними даними Колесник “цілком підходить для десантно-штурмових військ” і могли б бачити його в лавах Збройних сил України за контрактом.

“Чому б не піти служити добровільно, не чекаючи мобілізації, і спрямувати свою енергію проти ворога?” — йдеться у заяві. У ТЦК також провели паралель із українськими спортсменами, які представляють країну на міжнародній арені та, за їхніми словами, “несуть правду про війну”, попри можливі санкції чи дискваліфікації.

Після розголосу ситуації футбольний клуб "Колос-2" ухвалив рішення розірвати контракт із Даніїлом Колесником. Деталі самого інциденту наразі офіційно не оприлюднені, а позиція самого футболіста публічно не озвучувалася.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український футбол сколихнув гучний скандал за участі 24-річного нападника команди "Колос-2" Данила Колесника. Гравець опублікував у соцмережах відео, на якому він вдарив чоловіка у військовій формі, ймовірно, співробітника ТЦК. Крім того, були і інші відео, де спортсмен ображає поліцейського.
Деталі інциденту Конфлікт, за попередніми даними, виник через мобілізацію невідомої особи. Футболіст власноруч поширив кадри, де він "вдарив по обличчю чоловіка у військовій формі", однак пізніше видалив цей запис зі свого інстаграму.



