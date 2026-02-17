ТЦК жестоко ответили футболисту: приглашение в штурмовые войска

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал заявление по поводу инцидента с участием 24-летнего футболиста ФК "Колос-2" Даниила Колесника. В ТЦК утверждают, что спортсмен позволил себе агрессивное поведение в отношении военнослужащих и, пользуясь тем, что не достиг призывного возраста для мобилизации, совершил нападение.

ТЦК пригласили футболиста в штурмовые войска

В ведомстве раскритиковали действия игрока и назвали его поступок позорным. Также в ТЦК подчеркнули, что по своим антропометрическим данным Колесник "вполне подходит для десантно-штурмовых войск" и могли бы видеть его в рядах Вооруженных сил Украины по контракту.

Почему бы не пойти служить добровольно, не дожидаясь мобилизации, и направить свою энергию против врага? — говорится в заявлении. В ТЦК также провели параллель с украинскими спортсменами, представляющими страну на международной арене и, по их словам, "несут правду о войне", несмотря на возможные санкции или дисквалификации.

После огласки ситуации футбольный клуб "Колос-2" принял решение расторгнуть контракт с Даниилом Колесником. Детали самого инцидента официально не обнародованы, а позиция самого футболиста публично не озвучивалась.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский футбол потряс громкий скандал с участием 24-летнего нападающего команды "Колос-2" Даниила Колесника. Игрок опубликовал в соцсетях видео, на котором он ударил мужчину в военной форме, вероятно, сотрудника ТЦК. Кроме того, были и другие видео, где спортсмен оскорбляет полицейского.

Детали инцидента Конфликт, по предварительным данным, возник из-за мобилизации неизвестного лица. Футболист собственноручно распространил кадры, где он "ударил по лицу мужчину в военной форме", однако позже удалил эту запись из своей инстаграммы.

