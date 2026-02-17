Россиянка с табличкой Украины: жест поддержки на открытии Олимпиады-2026

На открытии зимних Олимпийских игр 2026 года табличку Украины перед национальной сборной несла россиянка Анастасия Кучерова. По ее словам, это был сознательный выбор: организаторы позволили волонтерам самостоятельно выбрать страну, которую они будут сопровождать вместо случайного распределения.

Россиянка с табличкой Украины

Кучерова отметила, что решила пойти именно с украинской командой, чтобы продемонстрировать личную позицию. Она подчеркнула, что, находясь рядом с украинскими спортсменами, осознает, что у них есть основания испытывать гнев и ненависть к любому россиянину из-за полномасштабной войны.

В то же время, она заявила, что для нее важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать украинцам: не все граждане РФ поддерживают агрессию или разделяют позицию власти.

По информации Associated Press, Анастасия Кучерова проживает в Милане уже 14 лет. Издание отмечает, что ее выход с табличкой Украины совпал со второй годовщиной смерти Алексея Навального. Женщина объяснила свой поступок желанием напомнить миру о том, что война продолжается до сих пор.

