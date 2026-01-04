logo_ukra

Росіянка висміює генералів рф і пропаганду

Росіянка різко критикує військове керівництво РФ і не вірить пропаганді

4 січня 2026, 19:54
Автор:
Ткачова Марія

Українська воєнна розвідка оприлюднила чергове перехоплення розмови жительки Росії, у якій вона емоційно та зневажливо висловлюється про військово-політичне керівництво держави-агресора та офіційну пропаганду.

Росіянка висміює генералів рф і пропаганду

Росіянка про пропаганду рф

У розмові жінка обурюється телевізійними заявами про "успіхи" та "стабільність", заявляючи, що реальність зовсім інша. Особливу зневагу вона висловлює до російських генералів, які, за її словами, виглядають перекрученими, відірваними від життя та не викликають жодної довіри.                                    

Вона іронічно описує картину, де керівництво країни сидить за столами, доглянуте й задоволене, розповідаючи про те, що "все добре", тоді як насправді ситуація далека від цього. Жінка зазначає, що очільник держави мав би сам поїхати без охорони та показухи й подивитися, що насправді відбувається в країні.

Окремо співрозмовниця зізнається у страху перед застосуванням "потужних" ракет, визнаючи, що у разі їх використання відповідь буде неминучою, а наслідки — катастрофічними для всіх.

У воєнній розвідці наголошують: подібні перехоплення свідчать про зростання недовіри всередині російського суспільства до власної влади та розуміння руйнівних наслідків агресивної політики.

Також у ГУР нагадують, що кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, матиме неминучу й справедливу відплату.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Греції стався серйозний технічний збій у системі управління повітряним рухом, який призвів до масштабних проблем в авіасполученні по всій країні.



