Украинская военная разведка обнародовала очередной перехват разговора жительницы России, в которой она эмоционально и пренебрежительно высказывается о военно-политическом руководстве государства-агрессора и официальной пропаганде.

Россиянка про пропаганду рф

В разговоре женщина возмущается телевизионными заявлениями об "успехах" и "стабильности", заявляя, что реальность совсем другая. Особое пренебрежение она выражает российским генералам, которые, по ее словам, выглядят извращенными, оторванными от жизни и не вызывают никакого доверия.

Она иронически описывает картину, где руководство страны сидит за столами, ухоженное и удовлетворенное, рассказывая о том, что "все хорошо", тогда как на самом деле ситуация далека от этого. Женщина отмечает, что глава государства должен сам поехать без охраны и показухи и посмотреть, что на самом деле происходит в стране.

Отдельно собеседница признается в страхе перед применением "мощных" ракет, признавая, что в случае их использования ответ будет неизбежен, а последствия катастрофическими для всех.

В военной разведке отмечают: подобные перехваты свидетельствуют о росте недоверия внутри российского общества к собственной власти и понимания разрушительных последствий агрессивной политики.

Также в ГУР напоминают, что каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет иметь неизбежное и справедливое возмездие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Греции произошел серьезный технический сбой в системе управления воздушным движением, приведший к масштабным проблемам в авиасообщении по всей стране.