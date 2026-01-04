logo_ukra

BTC/USD

91303

ETH/USD

3135.88

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Греції повний авіахаос
commentss НОВИНИ Всі новини

У Греції повний авіахаос

Масштабний технічний збій у Греції: авіасполучення частково паралізоване

4 січня 2026, 19:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Греції стався серйозний технічний збій у системі управління повітряним рухом, який призвів до масштабних проблем в авіасполученні по всій країні.

У Греції повний авіахаос

Авіасполучення у Греції

Через несправність вийшли з ладу радіочастоти центру управління повітряним рухом "Афіни – Македонія", через який забезпечується зв’язок із усіма літаками, що входять у повітряний простір Греції. У результаті диспетчери тимчасово втратили можливість повноцінно керувати польотами.

Інцидент спричинив масові затримки та скасування рейсів у грецьких аеропортах. Влада була змушена тимчасово закрити відповідний сектор повітряного простору, дозволивши лише транзитні польоти. Частина літаків, які вже готувалися до вильоту, так і не змогла залишити аеропорти, а пасажирів висадили назад у зали очікування.

Згодом грецька служба цивільної авіації повідомила про поступове відновлення роботи системи та запуск окремих елементів управління повітряним рухом. Повне відновлення авіасполучення триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська армія продовжує спроби проникнення в район Лимана, паралельно шукаючи можливості обійти українські позиції навколо міста. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
За його словами, ситуація на Лиманському напрямку ускладнена для обох сторін. Значні території навколо міста перебувають у так званій "сірій зоні", що фактично унеможливлює стабільне закріплення та безпечне пересування. Окрім цього, активне застосування безпілотників суттєво впливає на логістику — як українських підрозділів, так і сил противника. Переміщення техніки, особового складу та постачання ресурсів відбувається з великими ризиками та обмеженнями.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.kathimerini.gr/society/564006043/stadiaki-apokatastasi-toy-systimatos-enaerias-kykloforias/
Теги:

Новини

Всі новини