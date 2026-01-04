У Греції повний авіахаос

Рубрики
У Греції стався серйозний технічний збій у системі управління повітряним рухом, який призвів до масштабних проблем в авіасполученні по всій країні.
Авіасполучення у Греції
Через несправність вийшли з ладу радіочастоти центру управління повітряним рухом "Афіни – Македонія", через який забезпечується зв’язок із усіма літаками, що входять у повітряний простір Греції. У результаті диспетчери тимчасово втратили можливість повноцінно керувати польотами.
Інцидент спричинив масові затримки та скасування рейсів у грецьких аеропортах. Влада була змушена тимчасово закрити відповідний сектор повітряного простору, дозволивши лише транзитні польоти. Частина літаків, які вже готувалися до вильоту, так і не змогла залишити аеропорти, а пасажирів висадили назад у зали очікування.
Згодом грецька служба цивільної авіації повідомила про поступове відновлення роботи системи та запуск окремих елементів управління повітряним рухом. Повне відновлення авіасполучення триває.