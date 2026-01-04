В Греции полный авиахаос

В Греции произошел серьезный технический сбой в системе управления воздушным движением, приведший к масштабным проблемам в авиасообщении по всей стране.

Авиасообщение в Греции

Из-за неисправности вышли из строя радиочастоты центра управления воздушным движением "Афины – Македония", через которое обеспечивается связь со всеми входящими в воздушное пространство Греции самолетами. В результате диспетчеры временно упустили возможность полноценно управлять полетами.

Инцидент вызвал массовые задержки и отмену рейсов в греческих аэропортах. Власти были вынуждены временно закрыть соответствующий сектор воздушного пространства, разрешив лишь транзитные полеты. Часть готовившихся к вылету самолетов так и не смогла покинуть аэропорты, а пассажиров высадили обратно в залы ожидания.

Впоследствии греческая служба гражданской авиации сообщила о постепенном возобновлении работы системы и запуске отдельных элементов управления воздушным движением. Полное возобновление авиасообщения продолжается.

