Росіянин, якого судять за злочини в Бучі відповів навіщо вони чіпали цивільне населення

Російський військовий, якого судять за злочини в Бучі, фактично виправдовує насильство проти цивільних

15 квітня 2026, 23:49
Ткачова Марія

Російський військовослужбовець, якого судять за воєнні злочини у Бучі, під час інтерв’ю озвучив позицію, яка викликала гостру реакцію.

Росіянин про злочини в Бучі

У розмові з журналістом він фактично поставив під сумнів принципи захисту цивільного населення під час війни.

На запитання про те, чи усвідомлював він, що цивільні не є законною ціллю, військовий відповів, що у разі, якщо люди беруть до рук зброю, вони стають загрозою.

Він заявив, що не вважає за можливе "чекати", поки по ньому відкриють вогонь.

Під час діалогу журналіст наголосив, що російські війська перебували на території іншої держави, однак співрозмовник відреагував на це байдуже, поставивши під сумнів сам факт відповідальності за дії на чужій території.

Його відповіді фактично демонструють ставлення до війни, в якому ігноруються базові норми міжнародного гуманітарного права.

Справи, пов’язані зі злочинами в Бучі, залишаються одними з ключових у контексті розслідування воєнних злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український військовий із підрозділу "Азов" із позивним "Расті" розповів про методи катувань, які, за його словами, застосовували до нього у російському полоні.
За словами бійця, серед методик використовувалися як фізичне насильство, так і психологічний тиск. Зокрема, він описав один із способів катування, під час якого людину підвішують за допомогою наручників, закріплених біля ніг, і залишають у підвішеному стані на тривалий час. У такому положенні полоненого б’ють, що призводить до повного оніміння кінцівок та сильного фізичного виснаження.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DWiXhfQktI8/?igsh=M29peTg5ZHpxOTRy
