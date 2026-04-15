Россиянин, которого судят за преступления в Буче, ответил зачем они трогали гражданское население
Россиянин, которого судят за преступления в Буче, ответил зачем они трогали гражданское население

Российский военный, которого судят за преступления в Буче, фактически оправдывает насилие против гражданских

15 апреля 2026, 23:49
Ткачова Марія

Российский военнослужащий, судимый за военные преступления в Буче, во время интервью озвучил позицию, которая вызвала острую реакцию.

Россиянин, которого судят за преступления в Буче, ответил зачем они трогали гражданское население

Россиянин о преступлениях в Буче

В разговоре с журналистом он фактически подверг сомнению принципы защиты гражданского населения во время войны.

На вопрос о том, осознавал ли он, что гражданские не законная цель, военный ответил, что в случае, если люди берут в руки оружие, они становятся угрозой.

Он заявил, что не считает возможным "ждать", пока по нему откроют огонь.

В ходе диалога журналист подчеркнул, что российские войска находились на территории другого государства, однако собеседник отреагировал на это безразлично, подвергнув сомнению сам факт ответственности за действия на чужой территории.

Его ответы фактически демонстрируют отношение к войне, в которой игнорируются базовые нормы международного гуманитарного права.

Дела, связанные с преступлениями в Буче, остаются одними из ключевых в контексте расследования военных преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский военный из подразделения "Азов" с позывным "Расти" рассказал о методах пыток, которые, по его словам, применяли к нему в российском плену.
По словам бойца, среди методик использовались как физическое насилие, так и психологическое давление. В частности, он описал один из способов пыток, во время которого человека подвешивают с помощью наручников, закрепленных у ног, и оставляют во взвешенном состоянии на длительное время. В таком положении пленника избивают, что приводит к полному онемению конечностей и сильному физическому истощению.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DWiXhfQktI8/?igsh=M29peTg5ZHpxOTRy
