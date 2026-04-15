Росіяни перейшли всі межі: Азовець розповів про метод катування у полоні «Мотоцикл»

Український військовий із підрозділу "Азов" із позивним "Расті" розповів про методи катувань, які, за його словами, застосовували до нього у російському полоні.

Тортури росіян до українців у полоні

За словами бійця, серед методик використовувалися як фізичне насильство, так і психологічний тиск.

Зокрема, він описав один із способів катування, під час якого людину підвішують за допомогою наручників, закріплених біля ніг, і залишають у підвішеному стані на тривалий час.

У такому положенні полоненого б’ють, що призводить до повного оніміння кінцівок та сильного фізичного виснаження.

Військовий зазначив, що подібні катування могли тривати до години.

Окрім цього, він розповів про застосування електричного струму, який, за його словами, використовували по різних частинах тіла.

Боєць наголосив, що такі методи мають на меті не лише фізичне знищення, а й психологічне придушення людини.

Подібні свідчення вкотре вказують на системний характер жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

