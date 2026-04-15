Россияне перешли все границы: Азовец рассказал о методе пыток в плену «Мотоцикл»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинский военный из подразделения "Азов" с позывным "Расти" рассказал о методах пыток, которые, по его словам, применяли к нему в российском плену.
Пытки россиян к украинцам в плену
По словам бойца, среди методик использовались как физическое насилие, так и психологическое давление.
В частности, он описал один из способов пыток, во время которого человека подвешивают с помощью наручников, закрепленных у ног, и оставляют во взвешенном состоянии на длительное время.
В таком положении пленника избивают, что приводит к полному онемению конечностей и сильному физическому истощению.
Военный отметил, что подобные пытки могли продолжаться до часа.
Кроме того, он рассказал о применении электрического тока, который, по его словам, использовали по разным частям тела.
Боец подчеркнул, что такие методы преследуют цель не только физического уничтожения, но и психологического подавления человека.
Подобные свидетельства еще раз указывают на системный характер жестокого обращения с украинскими военнопленными.