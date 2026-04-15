Россияне перешли все границы: Азовец рассказал о методе пыток в плену «Мотоцикл»
НОВОСТИ

Россияне перешли все границы: Азовец рассказал о методе пыток в плену «Мотоцикл»

Боец «Азова» рассказал о жестоких пытках, которые применяют россияне к пленным

15 апреля 2026, 23:15
Ткачова Марія

Украинский военный из подразделения "Азов" с позывным "Расти" рассказал о методах пыток, которые, по его словам, применяли к нему в российском плену.

По словам бойца, среди методик использовались как физическое насилие, так и психологическое давление.

В частности, он описал один из способов пыток, во время которого человека подвешивают с помощью наручников, закрепленных у ног, и оставляют во взвешенном состоянии на длительное время.

В таком положении пленника избивают, что приводит к полному онемению конечностей и сильному физическому истощению.

Военный отметил, что подобные пытки могли продолжаться до часа.

Кроме того, он рассказал о применении электрического тока, который, по его словам, использовали по разным частям тела.

Боец подчеркнул, что такие методы преследуют цель не только физического уничтожения, но и психологического подавления человека.

Подобные свидетельства еще раз указывают на системный характер жестокого обращения с украинскими военнопленными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия планирует существенно увеличить производство FPV-дронов в 2026 году.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По оценкам ведомства, речь идет о более чем 7 миллионах беспилотников, что примерно на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году. В ответ Украина делает ставку на технологическое превосходство и масштабную автоматизацию боевых действий. В частности, речь идет об активном внедрении современных технологий и развитии беспилотных систем, позволяющих уменьшить привлечение личного состава на передовой. Отдельный упор делается на наземных роботизированных комплексах, объемы производства которых уже достигают десятков тысяч единиц в год.



