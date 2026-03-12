logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіянин розкрив жорсткі деталі: який наказ віддав командир рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіянин розкрив жорсткі деталі: який наказ віддав командир рф

Бійці бригади «Спартан» НГУ взяли в полон російського військового на Покровському напрямку, який заявив, що отримував накази вбивати цивільних

12 березня 2026, 20:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бійці бригади "Спартан" НГУ взяли в полон російського військового на Покровському напрямку. У відео, оприлюдненому українськими військовими, полонений розповів про обставини своєї участі у війні проти України.

Росіянин розкрив жорсткі деталі: який наказ віддав командир рф

Командири рф наказують вбивати жінок та дітей

За його словами, командири ставили перед підрозділом завдання атакувати населений пункт і наказували вбивати цивільних, зокрема жінок і дітей.

Полонений також розповів, що його дід народився на Донеччині, а в родині звучала українська мова. Попри це, він підписав контракт із російською армією, пояснивши своє рішення фінансовими труднощами.

За словами військовополоненого, перед відправкою на фронт на нього впливали представники російської церкви, які закликали вступати до армії, нібито для "спокути гріхів".

Він зазначив, що його група не змогла дійти до населеного пункту, оскільки по дорозі бачила великі втрати серед російських військових. Зрештою підрозділ опинився без підтримки командування.

Полонений розповів, що разом з іншими військовими переховувався 21 день, після чого пішов шукати їжу і потрапив у полон українських військових.

За даними бійців "Спартану", за останній місяць на Покровському напрямку було взято в полон уже 25 російських військових.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська воєнна розвідка оприлюднила перехоплену розмову російських військових, у якій командир наказує жорстоко покарати підлеглого за відмову виконувати бойове завдання.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на записі чути, як один із військових доповідає про затримання солдата, якого називають "п’ятисотим" — так у російській армії позначають тих, хто відмовляється виконувати накази.



Джерело: https://youtu.be/yj91aq9XfEE?si=k5k1gsSeL4x0ylgs
