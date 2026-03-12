Россиянин раскрыл жесткие детали: какой приказ отдал командир России

Рубрики
Ткачова Марія
Бойцы бригады "Спартан" НГУ взяли в плен российского военного на Покровском направлении. В видео, обнародованном украинскими военными, пленный рассказал об обстоятельствах своего участия в войне против Украины.
Командиры России приказывают убивать женщин и детей
По его словам, командиры ставили перед подразделением задачу атаковать населенный пункт и предписывали убивать гражданских, в том числе женщин и детей.
Пленный также рассказал, что его дед родился в Донецкой области, а в семье звучал украинский язык. Несмотря на это, он подписал контракт с российской армией, объяснив свое решение финансовыми затруднениями.
По словам военнопленного, перед отправкой на фронт на него влияли представители русской церкви, призывавшие вступать в армию, якобы для "искупления грехов".
Он отметил, что его группа не смогла дойти до населённого пункта, поскольку по дороге видела большие потери среди российских военных. В конце концов, подразделение оказалось без поддержки командования.
Пленный рассказал, что вместе с другими военными скрывался 21 день, после чего пошел искать пищу и попал в плен украинских военных.
По данным бойцов "Спартана", за последний месяц на Покровском направлении было пленено уже 25 российских военных.