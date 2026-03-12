logo

Россиянин раскрыл жесткие детали: какой приказ отдал командир России
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянин раскрыл жесткие детали: какой приказ отдал командир России

Бойцы бригады «Спартан» НГУ взяли в плен российского военного на Покровском направлении, которое заявило, что получало приказы убивать гражданских

12 марта 2026, 20:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бойцы бригады "Спартан" НГУ взяли в плен российского военного на Покровском направлении. В видео, обнародованном украинскими военными, пленный рассказал об обстоятельствах своего участия в войне против Украины.

Россиянин раскрыл жесткие детали: какой приказ отдал командир России

Командиры России приказывают убивать женщин и детей

По его словам, командиры ставили перед подразделением задачу атаковать населенный пункт и предписывали убивать гражданских, в том числе женщин и детей.

Пленный также рассказал, что его дед родился в Донецкой области, а в семье звучал украинский язык. Несмотря на это, он подписал контракт с российской армией, объяснив свое решение финансовыми затруднениями.

По словам военнопленного, перед отправкой на фронт на него влияли представители русской церкви, призывавшие вступать в армию, якобы для "искупления грехов".

Он отметил, что его группа не смогла дойти до населённого пункта, поскольку по дороге видела большие потери среди российских военных. В конце концов, подразделение оказалось без поддержки командования.

Пленный рассказал, что вместе с другими военными скрывался 21 день, после чего пошел искать пищу и попал в плен украинских военных.

По данным бойцов "Спартана", за последний месяц на Покровском направлении было пленено уже 25 российских военных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка обнародовала перехваченный разговор российских военных, в котором командир приказывает жестоко наказать подчиненного за отказ выполнять боевую задачу.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на записи слышно, как один из военных докладывает о задержании солдата, которого называют "пятисотым" — так в российской армии отмечают тех, кто отказывается выполнять приказы.



Источник: https://youtu.be/yj91aq9XfEE?si=k5k1gsSeL4x0ylgs
