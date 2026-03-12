logo_ukra

BTC/USD

70250

ETH/USD

2059.86

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це вже якесь божевілля: що роблять командири з тими росіянами, які відмовляються воювати
commentss НОВИНИ Всі новини

Це вже якесь божевілля: що роблять командири з тими росіянами, які відмовляються воювати

Українська розвідка перехопила розмову російських військових, у якій командир наказує жорстоко покарати солдата за відмову виконувати наказ

12 березня 2026, 20:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська воєнна розвідка оприлюднила перехоплену розмову російських військових, у якій командир наказує жорстоко покарати підлеглого за відмову виконувати бойове завдання.

Це вже якесь божевілля: що роблять командири з тими росіянами, які відмовляються воювати

Катування росіян за відмову виконувати наказ

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на записі чути, як один із військових доповідає про затримання солдата, якого називають "п’ятисотим" — так у російській армії позначають тих, хто відмовляється виконувати накази.    

Після цього командир у радіоефірі віддає наказ жорстоко покарати військовослужбовця, зокрема застосувати фізичне насильство.

У розвідці зазначають, що подібні перехоплення свідчать про атмосферу страху та примусу у підрозділах армії РФ, де відмову від виконання наказів можуть карати жорсткими методами.

Також у ГУР нагадали, що російські військові, які не бажають брати участь у бойових діях, можуть здатися в полон у межах українського проєкту Хочу жить.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська використовують тимчасово окуповану частину міста Часів Яр як ключовий пункт управління та логістики для подальших наступальних дій на Донеччині.
Про це повідомив речник корпусу 11 армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець. За його словами, у зоні відповідальності корпусу фіксується накопичення російської піхоти, операторів безпілотників та бронетехніки. Один із центрів управління військами окупанти розгорнули саме в захопленій частині Часового Яру. Звідти вони координують підрозділи та забезпечують логістику для подальших атак.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/7990
Теги:

Новини

Всі новини