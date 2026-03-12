Це вже якесь божевілля: що роблять командири з тими росіянами, які відмовляються воювати

Українська воєнна розвідка оприлюднила перехоплену розмову російських військових, у якій командир наказує жорстоко покарати підлеглого за відмову виконувати бойове завдання.

Катування росіян за відмову виконувати наказ

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на записі чути, як один із військових доповідає про затримання солдата, якого називають "п’ятисотим" — так у російській армії позначають тих, хто відмовляється виконувати накази.

Після цього командир у радіоефірі віддає наказ жорстоко покарати військовослужбовця, зокрема застосувати фізичне насильство.

У розвідці зазначають, що подібні перехоплення свідчать про атмосферу страху та примусу у підрозділах армії РФ, де відмову від виконання наказів можуть карати жорсткими методами.

Також у ГУР нагадали, що російські військові, які не бажають брати участь у бойових діях, можуть здатися в полон у межах українського проєкту Хочу жить.

