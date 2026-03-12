logo

Война с Россией Это уже какое-то безумие: что делают командиры с теми россиянами, которые отказываются воевать
Это уже какое-то безумие: что делают командиры с теми россиянами, которые отказываются воевать

Украинская разведка перехватила разговор российских военных, в котором командир приказывает жестоко наказать солдата за отказ выполнять приказ

12 марта 2026, 20:05
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская военная разведка обнародовала перехваченный разговор российских военных, в котором командир приказывает жестоко наказать подчиненного за отказ выполнять боевое задание.

Это уже какое-то безумие: что делают командиры с теми россиянами, которые отказываются воевать

Пытки россиян за отказ выполнять приказ

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на записи слышно, как один из военных докладывает о задержании солдата, которого называют "пятисотым" — так в российской армии отмечают тех, кто отказывается выполнять приказы.

После этого командир в радиоэфире приказывает жестоко наказать военнослужащего, в частности применить физическое насилие.

В разведке отмечают, что подобные перехваты свидетельствуют об атмосфере страха и принуждения в подразделениях армии РФ, где отказ от исполнения приказов могут наказываться жесткими методами.

Также в ГУР напомнили, что российские военные, не желающие участвовать в боевых действиях, могут сдаться в плен в пределах украинского проекта Хочу жить .

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска используют временно оккупированную часть города Часов Яр как ключевой пункт управления и логистики для дальнейших наступательных действий на Донбассе.
Об этом сообщил спикер корпуса 11 армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец. По его словам, в зоне ответственности корпуса фиксируется скопление российской пехоты, операторов беспилотников и бронетехники. Один из центров управления войсками оккупанты развернули именно в захваченной части Временного Яра. Оттуда они координируют подразделения и обеспечивают логистику дальнейших атак.



Источник: https://t.me/DIUkraine/7990
