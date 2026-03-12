Это уже какое-то безумие: что делают командиры с теми россиянами, которые отказываются воевать

Рубрики
Украинская военная разведка обнародовала перехваченный разговор российских военных, в котором командир приказывает жестоко наказать подчиненного за отказ выполнять боевое задание.
Пытки россиян за отказ выполнять приказ
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на записи слышно, как один из военных докладывает о задержании солдата, которого называют "пятисотым" — так в российской армии отмечают тех, кто отказывается выполнять приказы.
После этого командир в радиоэфире приказывает жестоко наказать военнослужащего, в частности применить физическое насилие.
В разведке отмечают, что подобные перехваты свидетельствуют об атмосфере страха и принуждения в подразделениях армии РФ, где отказ от исполнения приказов могут наказываться жесткими методами.
Также в ГУР напомнили, что российские военные, не желающие участвовать в боевых действиях, могут сдаться в плен в пределах украинского проекта Хочу жить .