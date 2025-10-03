Українські розвідники перехопили свідчення чергового воєнного злочину окупаційної армії: російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій Харківщині та смертельно поранив трьох місцевих мешканців. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МО України.

Росіянин на окупованій Харківщині застрелив мирних мешканців

“Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих”, ― доповів безпосередній командир.

Сам злочинець не вижив ― за свідченнями поплічників, загинув від власних куль.

ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні близько 10:00 у Середині-Буді Шосткінського району на Сумщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника на людей біля магазину. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на місцеві пабліки.

Спочатку було відомо, що унаслідок атаки поранення отримали четверо місцевих жителів: 60-річний чоловік та жінки віком 59, 67 і 76 років. Постраждалим надають необхідну допомогу. За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, сьогодні протягом дня ще шестеро мирних жителів області зазнали поранень унаслідок російських обстрілів. Це п’ятеро мешканців Шосткинського району та один – Сумського. Двоє поранених 56-річних чоловіків госпіталізовані, інші постраждалі лікуються амбулаторно. Медики надають їм усю необхідну допомогу.