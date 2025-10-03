Украинские разведчики перехватили показания очередного военного преступления оккупационной армии: российский солдат открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома на временно оккупированной Харьковщине и смертельно ранил троих местных жителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО Украины.

Россиянин на оккупированной Харьковщине застрелил мирных жителей

"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", — доложил непосредственный командир.

Сам преступник не выжил – по свидетельствам приспешников, погиб от собственных пуль.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня около 10:00 в Середине-Буде Шосткинского района Сумской области россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на людей возле магазина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местные паблики.

Первоначально было известно, что в результате атаки ранения получили четверо местных жителей: 60-летний мужчина и женщины в возрасте 59, 67 и 76 лет. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. По данным начальника Сумской ОВА Олега Григорова, сегодня в течение дня еще шесть мирных жителей области получили ранения в результате российских обстрелов. Это пятеро жителей Шосткинского района и один – Сумского. Двое раненых 56-летних мужчин госпитализированы, другие пострадавшие лечатся амбулаторно. Медики оказывают им всю необходимую помощь.