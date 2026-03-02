logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіянин дуже смішно, як «Вінні Пух», застряг в бліндажі
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіянин дуже смішно, як «Вінні Пух», застряг в бліндажі

Бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали ураження окупанта під Костянтинівкою

2 березня 2026, 19:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бійці 5-ї окремої штурмової бригади оприлюднили відео ураження російського військового, який намагався закріпитися на позиціях поблизу Костянтинівки.                      

Росіянин дуже смішно, як «Вінні Пух», застряг в бліндажі

Росіянин застряг в бліндажі

За повідомленням військових, противник активно здійснює спроби просування у напрямку міста, шукаючи слабкі місця в обороні. Російські підрозділи намагаються проникати в укриття, посадки та зруйновані будівлі, щоб накопичувати особовий склад і закріплюватися на місцевості.

На оприлюднених кадрах зафіксовано момент ураження військовослужбовця РФ, який застряг під час спроби потрапити до бліндажа.                             

Українські захисники зазначають, що продовжують системно стримувати наступальні дії противника та не допускають його закріплення на нових позиціях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що повномасштабна війна в Україні є безпрецедентною за масштабами та впливом на розвиток сучасного військового мистецтва.
За його словами, Україна веде бойові дії проти однієї з найчисельніших армій світу, що саме по собі визначає рівень інтенсивності та технологічності конфлікту. Він зазначив, що з 2022 року жоден інший військовий конфлікт не продемонстрував принципово нових підходів, які б перевершили досвід українського фронту. Офіцер наголосив, що характер бойових дій в Україні сформував тренди сучасної війни — від масового застосування безпілотних систем до адаптивних рішень у сфері протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/fifthbrUA
Теги:

Новини

Всі новини