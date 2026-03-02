Росіянин дуже смішно, як «Вінні Пух», застряг в бліндажі

Бійці 5-ї окремої штурмової бригади оприлюднили відео ураження російського військового, який намагався закріпитися на позиціях поблизу Костянтинівки.

Росіянин застряг в бліндажі

За повідомленням військових, противник активно здійснює спроби просування у напрямку міста, шукаючи слабкі місця в обороні. Російські підрозділи намагаються проникати в укриття, посадки та зруйновані будівлі, щоб накопичувати особовий склад і закріплюватися на місцевості.

На оприлюднених кадрах зафіксовано момент ураження військовослужбовця РФ, який застряг під час спроби потрапити до бліндажа.

Українські захисники зазначають, що продовжують системно стримувати наступальні дії противника та не допускають його закріплення на нових позиціях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що повномасштабна війна в Україні є безпрецедентною за масштабами та впливом на розвиток сучасного військового мистецтва.

За його словами, Україна веде бойові дії проти однієї з найчисельніших армій світу, що саме по собі визначає рівень інтенсивності та технологічності конфлікту. Він зазначив, що з 2022 року жоден інший військовий конфлікт не продемонстрував принципово нових підходів, які б перевершили досвід українського фронту. Офіцер наголосив, що характер бойових дій в Україні сформував тренди сучасної війни — від масового застосування безпілотних систем до адаптивних рішень у сфері протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

