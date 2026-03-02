Россиянин очень смешно, как «Винни Пух», застрял в блиндаже

Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады обнародовали видео поражения российского военного, пытавшегося закрепиться на позициях вблизи Константиновки.

Россиянин застрял в блиндаже

По сообщению военных, противник активно предпринимает попытки продвижения в направлении города, ища слабые места в обороне. Российские подразделения пытаются проникать в укрытия, посадки и разрушенные строения, чтобы накапливать личный состав и закрепляться на местности.

На обнародованных кадрах зафиксирован момент поражения военнослужащего РФ, застрявшего при попытке попасть в блиндаж.

Украинские защитники отмечают, что продолжают системно сдерживать наступательные действия противника и не допускают его закрепления на новых позициях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил, что полномасштабная война в Украине беспрецедентна по масштабам и влиянию на развитие современного военного искусства.

По его словам, Украина ведет боевые действия против одной из многочисленных армий мира, что само по себе определяет уровень интенсивности и технологичности конфликта. Он отметил, что с 2022 года ни один другой военный конфликт не продемонстрировал принципиально новые подходы, которые бы превзошли опыт украинского фронта. Офицер подчеркнул, что характер боевых действий в Украине сформировал тренды современной войны – от массового применения беспилотных систем до адаптивных решений в сфере противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

