Недилько Ксения
Росія почала використовувати далекобійні, захищені від перешкод дрони, що керуються оптоволоконними кабелями, для загрози логістиці України, повідомив високопосадовець уряду виданню Business Insider.
Росіяни збільшили дальність польоту безпілотників на оптоволокні: де використали вперше
Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації, заявив, що Росія зараз розгортає волоконно-оптичні безпілотники з дальністю польоту 50 кілометрів.
Ця 50-кілометрова дальність перевищує те, що більшість відомих оптоволоконних дронів можуть досягти на полі бою.
Федоров сказав цього тижня в інтерв'ю, що цей розвиток "дійсно впливає на нашу логістику". Він додав, що Україна розробляє технології для протидії волоконно-оптичним безпілотникам і випробовує ці концепції з кількома бригадами.
Колись пілоти дронів з видом від першої особи (FPV) літали, використовуючи лише радіочастотні канали. Зараз домінує радіоелектронна війна, і сигнали глушать по всьому полю бою.
Волоконно-оптичні дрони використовують котушки довгих, тонких кабелів, які підтримують стабільний зв'язок з пілотом, що робить їх фактично несприйнятливими до тактики радіоелектронної боротьби — і, отже, більш небезпечними в бою.
Для Збройних сил України в Київській області на початку 2025 року розроблено безпілотник з оптоволоконним керуванням.
Зазвичай, найкращий шанс у військового перехопити волоконно-оптичний FPV-дрон — це збити його з дробовика. Але для цього потрібні усвідомленість, швидка реакція, точність і багато везіння.
"Волоконно-оптичні дрони показали нам, що дрони, невразливі до засобів радіоелектронної боротьби, справді становлять значну загрозу для логістики та персоналу", – сказав Федоров.
На деяких ділянках лінії фронту дрони стали такою загрозою для критично важливих шляхів постачання, що українські солдати накрили їх сіткою, щоб захистити транспортні засоби від ударів.
Волоконно-оптичні дрони зазвичай мають невелику дальність польоту, обмежену кабелями, які можуть заплутатися в навколишньому середовищі. Дальність часто становить від 10 до 25 кілометрів, але як російська, так і українська оборонна промисловість наполягають на розширенні відповідної дальності польоту.
Аналітики з Інституту вивчення війни минулого місяця в оцінці стану бою написали, що російські розробники, як повідомляється, представили волоконно-оптичні дрони FPV з дальністю польоту 50 кілометрів, хоча деталі не підтверджені.
Федоров сказав, що вперше почув про російський волоконно-оптичний безпілотник радіусом дії 50 кілометрів кілька тижнів тому, причому поодинокі випадки здебільшого траплялися в Донецькій області, що охоплена бойовими діями, на сході України.
Він сказав, що цей дрон не часто використовується, оскільки ним відносно складно керувати; "він схильний до вітру, важкий, а також є фізичні перешкоди, які йому потрібно долати".
Котушка оптоволоконного кабелю, яку перевозить дрон, також досить велика, що робить його дещо "повільним", сказав Федоров. "Тож, хоча це нелегко зробити, вони це роблять — зокрема, в Покровську", охопленому війною місті в Донецькій області, яке стало центром одних із найзапекліших і найжорстокіших боїв війни.
Експерти з дронів заявили, що волоконно-оптичні дрони з дальністю польоту понад 40 кілометрів можливі, але з ними точно є певні труднощі.
Окрім ризику заплутування в навколишньому середовищі, вага котушки може змусити розробників зменшити розмір боєголовки. А якщо виробники безпілотників будуватимуть більші рами для витримування додаткової ваги, кінцевим результатом може стати щось менш маневрене в бою.
Розгортання Росією волоконно-оптичних безпілотників більшої дальності підкреслює, як війна продовжує слугувати полігоном для випробування нових оборонних технологій, зокрема, інновацій у сфері безпілотників, оскільки обидві сторони намагаються залишатися на крок попереду ворога.
Федоров сказав, що Україна адаптується до загрози волоконно-оптичних безпілотників, які, за його словами, "змінили правила гри", розробляючи перехоплювачі типу "удар на ураження", влаштовуючи засідки та навіть намагаючись перерізати кабелі, які підтримують літак у польоті.
"Ми шукаємо контр-адаптацію, і це, ймовірно, більше підштовхне поле бою до автономних дронів, які, як ми очікуємо, стануть наступним етапом цієї війни", – сказав він.
Автономні дрони не обов'язково потребують пілотів, натомість вони покладаються на штучний інтелект для навігації та прийняття рішень. Прагнучи залишатися попереду в поточній гонці озброєнь з Росією, Україна активно інвестує в розвиток цієї технології.
