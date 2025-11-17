Росія почала використовувати далекобійні, захищені від перешкод дрони, що керуються оптоволоконними кабелями, для загрози логістиці України, повідомив високопосадовець уряду виданню Business Insider.

Росіяни збільшили дальність польоту безпілотників на оптоволокні: де використали вперше

Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації, заявив, що Росія зараз розгортає волоконно-оптичні безпілотники з дальністю польоту 50 кілометрів.

Ця 50-кілометрова дальність перевищує те, що більшість відомих оптоволоконних дронів можуть досягти на полі бою.

Федоров сказав цього тижня в інтерв'ю, що цей розвиток "дійсно впливає на нашу логістику". Він додав, що Україна розробляє технології для протидії волоконно-оптичним безпілотникам і випробовує ці концепції з кількома бригадами.

Колись пілоти дронів з видом від першої особи (FPV) літали, використовуючи лише радіочастотні канали. Зараз домінує радіоелектронна війна, і сигнали глушать по всьому полю бою.

Волоконно-оптичні дрони використовують котушки довгих, тонких кабелів, які підтримують стабільний зв'язок з пілотом, що робить їх фактично несприйнятливими до тактики радіоелектронної боротьби — і, отже, більш небезпечними в бою.

Для Збройних сил України в Київській області на початку 2025 року розроблено безпілотник з оптоволоконним керуванням.

Зазвичай, найкращий шанс у військового перехопити волоконно-оптичний FPV-дрон — це збити його з дробовика. Але для цього потрібні усвідомленість, швидка реакція, точність і багато везіння.

"Волоконно-оптичні дрони показали нам, що дрони, невразливі до засобів радіоелектронної боротьби, справді становлять значну загрозу для логістики та персоналу", – сказав Федоров.

На деяких ділянках лінії фронту дрони стали такою загрозою для критично важливих шляхів постачання, що українські солдати накрили їх сіткою, щоб захистити транспортні засоби від ударів.

Волоконно-оптичні дрони зазвичай мають невелику дальність польоту, обмежену кабелями, які можуть заплутатися в навколишньому середовищі. Дальність часто становить від 10 до 25 кілометрів, але як російська, так і українська оборонна промисловість наполягають на розширенні відповідної дальності польоту.

Аналітики з Інституту вивчення війни минулого місяця в оцінці стану бою написали, що російські розробники, як повідомляється, представили волоконно-оптичні дрони FPV з дальністю польоту 50 кілометрів, хоча деталі не підтверджені.

Федоров сказав, що вперше почув про російський волоконно-оптичний безпілотник радіусом дії 50 кілометрів кілька тижнів тому, причому поодинокі випадки здебільшого траплялися в Донецькій області, що охоплена бойовими діями, на сході України.

Він сказав, що цей дрон не часто використовується, оскільки ним відносно складно керувати; "він схильний до вітру, важкий, а також є фізичні перешкоди, які йому потрібно долати".

Котушка оптоволоконного кабелю, яку перевозить дрон, також досить велика, що робить його дещо "повільним", сказав Федоров. "Тож, хоча це нелегко зробити, вони це роблять — зокрема, в Покровську", охопленому війною місті в Донецькій області, яке стало центром одних із найзапекліших і найжорстокіших боїв війни.

Експерти з дронів заявили, що волоконно-оптичні дрони з дальністю польоту понад 40 кілометрів можливі, але з ними точно є певні труднощі.

Окрім ризику заплутування в навколишньому середовищі, вага котушки може змусити розробників зменшити розмір боєголовки. А якщо виробники безпілотників будуватимуть більші рами для витримування додаткової ваги, кінцевим результатом може стати щось менш маневрене в бою.

Розгортання Росією волоконно-оптичних безпілотників більшої дальності підкреслює, як війна продовжує слугувати полігоном для випробування нових оборонних технологій, зокрема, інновацій у сфері безпілотників, оскільки обидві сторони намагаються залишатися на крок попереду ворога.

Федоров сказав, що Україна адаптується до загрози волоконно-оптичних безпілотників, які, за його словами, "змінили правила гри", розробляючи перехоплювачі типу "удар на ураження", влаштовуючи засідки та навіть намагаючись перерізати кабелі, які підтримують літак у польоті.

"Ми шукаємо контр-адаптацію, і це, ймовірно, більше підштовхне поле бою до автономних дронів, які, як ми очікуємо, стануть наступним етапом цієї війни", – сказав він.

Автономні дрони не обов'язково потребують пілотів, натомість вони покладаються на штучний інтелект для навігації та прийняття рішень. Прагнучи залишатися попереду в поточній гонці озброєнь з Росією, Україна активно інвестує в розвиток цієї технології.

