Россия начала использовать дальнобойные, защищенные от препятствий управляемые оптоволоконными кабелями дроны для угрозы логистике Украины, сообщил высокопоставленный чиновник правительства изданию Business Insider.

Россияне увеличили дальность полета беспилотников на оптоволокне: где использовали впервые

Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации, заявил, что Россия сейчас разворачивает волоконно оптические беспилотники с дальностью полета 50 километров.

Эта 50-километровая дальность превышает то, что большинство известных оптоволоконных дронов могут достигнуть на поле боя.

Федоров сказал на этой неделе в интервью, что это развитие "действительно влияет на нашу логистику". Он добавил, что Украина разрабатывает технологии по противодействию волоконно-оптическим беспилотникам и испытывает эти концепции с несколькими бригадами.

Когда пилоты дронов с видом от первого лица (FPV) летали, используя только радиочастотные каналы. Сейчас доминирует радиоэлектронная война, и сигналы глушатся по всему полю боя.

Волоконно-оптические дроны используют катушки длинных, тонких кабелей, которые поддерживают стабильную связь с пилотом, что делает их фактически невосприимчивыми к тактике радиоэлектронной борьбы и, следовательно, более опасными в бою.

Для Вооруженных сил Украины в Киевской области в начале 2025 года разработан беспилотник с оптоволоконным управлением.

Как правило, лучший шанс у военного перехватить волоконно-оптический FPV-дрон – это сбить его с дробовика. Но для этого нужны осознанность, быстрая реакция, точность и многое везение.

"Волоконно-оптические дроны показали нам, что дроны, неуязвимые к радиоэлектронной борьбе, действительно представляют значительную угрозу для логистики и персонала", – сказал Федоров.

На некоторых участках линии фронта дроны стали такой угрозой для критически важных путей снабжения, что украинские солдаты накрыли их сеткой для защиты транспортных средств от ударов.

Волоконно-оптические дроны обычно имеют небольшую дальность полета, ограниченную кабелями, которые могут запутаться в окружающей среде. Дальность часто составляет от 10 до 25 километров, но как российская, так и украинская оборонная промышленность настаивают на расширении соответствующей дальности полета.

Аналитики из Института изучения войны в прошлом месяце в оценке состояния боя написали, что российские разработчики, как сообщается, представили волоконно-оптические дроны FPV с дальностью полета в 50 километров, хотя детали не подтверждены.

Федоров сказал, что впервые услышал о российском волоконно-оптическом беспилотнике радиусом действия 50 километров несколько недель назад, причем единичные случаи в основном случались в Донецкой области, охваченной боевыми действиями, на востоке Украины.

Он сказал, что этот дрон не часто используется, поскольку им относительно сложно управлять; "он подвержен ветру, тяжел, а также есть физические препятствия, которые ему нужно преодолевать".

Катушка оптоволоконного кабеля, которую перевозит дрон, также достаточно велика, что делает его несколько медленным, сказал Федоров. "Итак, хотя это нелегко сделать, они это делают — в частности, в Покровске", охваченном войной городе в Донецкой области, который стал центром одних из самых ожесточенных и жестоких боев войны.

Эксперты из дронов заявили, что волоконно-оптические дроны с дальностью полета более 40 километров возможны, но с ними точно есть определенные трудности.

Помимо риска запутывания в окружающей среде, вес катушки может заставить разработчиков снизить размер боеголовки. А если производители беспилотников будут строить большие рамы для выдерживания дополнительного веса, конечным результатом может стать нечто менее маневренное в бою.

Развертывание Россией волоконно-оптических беспилотников большей дальности подчеркивает, как война продолжает служить полигоном для испытания новых оборонных технологий, в частности, инноваций в сфере беспилотников, поскольку обе стороны пытаются оставаться на шаг впереди врага.

Федоров сказал, что Украина адаптируется к угрозе волоконно-оптическим беспилотникам, которые, по его словам, "изменили правила игры", разрабатывая перехватчики типа "удар на поражение", устраивая засады и даже пытаясь перерезать кабели, поддерживающие самолет в полете.

"Мы ищем контрадаптацию, и это, вероятно, больше подтолкнет поле боя к автономным дронам, которые, как мы ожидаем, станут следующим этапом этой войны", – сказал он.

Автономные дроны не обязательно нуждаются в пилотах, зато они полагаются на искусственный интеллект для навигации и принятия решений. Стремясь оставаться впереди в текущей гонке вооружений с Россией, Украина активно инвестирует в развитие этой технологии.

