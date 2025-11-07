logo_ukra

Росіяни заявляють про взяття важливого оборонного плацдарму ЗСУ

Окупанти заявили про захоплення населеного пункту Успенівка на Запоріжжі

7 листопада 2025, 18:09
Військовослужбовці 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї гвардійської загальновійськової армії угруповання військ "Схід" ЗС РФ нібито окупували населений пункт Успенівка у Запорізькій області. Про це заявляє Міністерство оборони РФ та наголошується, що це був один з ключових і найбільш укріплених вузлів оборони ЗСУ.

"У ході боїв підрозділи угруповання військ "Схід" встановили контроль над територією площею понад 7 квадратних кілометрів, зачистили понад 1100 будов, знищили понад 50 одиниць військової техніки супротивника.

Північно-східна частина Успенівки була прикрита природним кордоном – річкою Янчур, що значно ускладнювало дії підрозділів. Незважаючи на складні умови та щільний вогонь противника, штурмові підрозділи діяли рішуче та злагоджено, виконавши поставлене завдання у найкоротший термін.

Успенівка – другий за чисельністю та значимістю населений пункт у Гуляйпільському районі, найбільший на Успенівському плацдармі. Селище простяглося вздовж річки Янчур більш ніж на 5 кілометрів і являло собою складний укріпрайон, насичений вогневими позиціями та інженерними загородженнями", – заявили у МО РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що операція ГУР на покровській ділянці фронту зірвала плани ворога, спростувала російську пропаганду про "оточення" та дала Україні додаткові дипломатичні аргументи. Разом з цим дії воєнної розвідки поставили начальника генштабу РФ Валерія Герасимова у незручне становище перед Путіним, а самого Путіна – перед Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом. Про це заявили воєнний експерт Роман Світан та військовий оглядач Кирило Данильченко.



