Операція ГУР на покровській ділянці фронту зірвала плани ворога, спростувала російську пропаганду про "оточення" та дала Україні додаткові дипломатичні аргументи. Разом з цим дії воєнної розвідки поставили начальника генштабу РФ Валерія Герасимова у незручне становище перед Путіним, а самого Путіна – перед Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом. Про це заявили воєнний експерт Роман Світан та військовий оглядач Кирило Данильченко.

Кирило Буданов змінює хід війни, – Світан

На думку експертів, операція під керівництвом Буданова змінила тактичну картину у Покровську та посилила міжнародні політичні позиції України – від спростування кремлівських фейків про оточення міста до додаткових аргументів щодо зростання міжнародної допомоги.

Світан підкреслює, що розмови про оточення у Покровську та Мирнограді є елементом російських ІПСО: "Оточення немає ні на одній ділянці фронту на цьому етапі – ні в районі Покровська, ні Куп’янська. Це російська інформаційно-психологічна операція". Крім того, територія навколо Покровсько-Мирноградської агломерації перетворена на "кілл-зону" дронами, артилерією та авіацією, що значно ускладнює маневр обом сторонам, але не означає оперативного оточення. Окремо Світан відзначає роль ГУР на цьому напрямку: "Там молодці, гурівці попрацювали, зупинили просування, намагаються зачистити й не дати можливості викинути цю “клешню” на оточення".

Також він акцентував увагу на координації підрозділів ГУР, НГУ, ССО СБУ та ЗСУ. За його висновком, збереження Покровська під контролем України руйнує російські плани щодо захоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації, а успішні дії в тилу противника підточують воєнну економіку РФ.

Дещо раніше військовий Кирило Данильченко також відзначив важливість операції ГУР у Покровську: "Вертушки і оператори Буданова не дали фізично перерізати логістику на землі… ГУР (звісно, не тільки вони – там і оператори “трійки”, і багато хто ще “з глибини”, і ДШВ на лінії) допомагає цементувати наші позиції в Покровську".

На його думку, операція ГУР виходить далеко за межі тактичного десанту, викриваючи брехню кремлівської пропаганди і подаючи західним партнерам сигнал про необхідність збільшення підтримки України.