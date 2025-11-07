Операция ГУР на покровском участке фронта сорвала планы врага, опровергла российскую пропаганду об "окружении" и дала Украине дополнительные дипломатические аргументы. В то же время действия военной разведки поставили начальника генштаба РФ Валерия Герасимова в неудобное положение перед Путиным, а самого Путина – перед Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Об этом заявили военный эксперт Роман Свитан и военный обозреватель Кирилл Данильченко .

Кирилл Буданов меняет ход войны, - Свитан

По мнению экспертов, операция под руководством Буданова изменила тактическую картину в Покровске и усилила международные политические позиции Украины – от опровержения кремлевских фейков об оцеплении города до дополнительных аргументов по росту международной помощи.

Свитан подчеркивает, что разговоры об окружении в Покровске и Мирнограде являются элементом российских ИПСО: "Окружения нет ни на одном участке фронта на этом этапе – ни в Покровском, ни в Купянске. Это российская информационно-психологическая операция". Кроме того, территория вокруг Покровско-Мирноградской агломерации превращена в "килл-зону" дронами, артиллерией и авиацией, что значительно усложняет маневр обеим сторонам, но не означает оперативного оцепления. Отдельно Свитан отмечает роль ГУР в этом направлении: "Там молодцы, гуровцы поработали, остановили продвижение, пытаются зачистить и не дать возможности выбросить эту клешню на окружение".

Также он акцентировал внимание на координации подразделений ГУР, НГУ, ССО СБУ и ВСУ. По его выводу, сохранение Покровска под контролем Украины разрушает российские планы по захвату Славянско-Краматорской агломерации, а успешные действия в тылу противника подтачивают военную экономику РФ.

Несколько ранее военный Кирилл Данильченко также отметил важность операции ГУР в Покровске: "Вертушки и операторы Буданова не дали физически перерезать логистику на земле… ГУР (конечно, не только они – там и операторы "тройки", и многие еще "из глубины", и ДШВ на линии) помогает цементировать наши позиции в Покровске".

По его мнению, операция ГУР выходит за рамки тактического десанта, разоблачая ложь кремлевской пропаганды и подавая западным партнерам сигнал о необходимости увеличения поддержки Украины.