Военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ якобы оккупировали населенный пункт Успеновка в Запорожской области. Об этом заявляет Министерство обороны РФ и отмечается, что это был один из ключевых и укрепленных узлов обороны ВСУ.

Россияне заявляют о взятии важного оборонного плацдарма ВСУ

"В ходе боев подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над территорией площадью более 7 квадратных километров, зачистили более 1100 строений, уничтожили более 50 единиц военной техники противника.

Северо-восточная часть Успеновки была прикрыта естественной границей – рекой Янчур, что значительно усложняло действия подразделений. Несмотря на сложные условия и плотный огонь противника, штурмовые подразделения действовали решительно и слаженно, выполнив поставленную задачу в кратчайшие сроки.

Успеновка – второй по численности и значимости населенный пункт в Гуляйпольском районе, самый большой на Успеновском плацдарме. Поселок протянулся вдоль реки Янчур более чем на 5 километров и представлял собой сложный укрепрайон, насыщенный огневыми позициями и инженерными заграждениями", – заявили в МО РФ.

