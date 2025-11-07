logo

Война с Россией Россияне заявляют о взятии важного оборонного плацдарма ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне заявляют о взятии важного оборонного плацдарма ВСУ

Оккупанты заявили о захвате населенного пункта Успеновка в Запорожье

7 ноября 2025, 18:09
Автор:
Недилько Ксения

Военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ якобы оккупировали населенный пункт Успеновка в Запорожской области. Об этом заявляет Министерство обороны РФ и отмечается, что это был один из ключевых и укрепленных узлов обороны ВСУ.

"В ходе боев подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над территорией площадью более 7 квадратных километров, зачистили более 1100 строений, уничтожили более 50 единиц военной техники противника.

Северо-восточная часть Успеновки была прикрыта естественной границей – рекой Янчур, что значительно усложняло действия подразделений. Несмотря на сложные условия и плотный огонь противника, штурмовые подразделения действовали решительно и слаженно, выполнив поставленную задачу в кратчайшие сроки.

Успеновка – второй по численности и значимости населенный пункт в Гуляйпольском районе, самый большой на Успеновском плацдарме. Поселок протянулся вдоль реки Янчур более чем на 5 километров и представлял собой сложный укрепрайон, насыщенный огневыми позициями и инженерными заграждениями", – заявили в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что операция ГУР на покровском участке фронта сорвала планы врага, опровергла российскую пропаганду об "окружении" и дала Украине дополнительные дипломатические аргументы. В то же время действия военной разведки поставили начальника генштаба РФ Валерия Герасимова в неудобное положение перед Путиным, а самого Путина – перед Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Об этом заявили военный эксперт Роман Свитан и военный обозреватель Кирилл Данильченко.



