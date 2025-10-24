Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про окупацію нових населених пунктів України за останній тиждень. Заявляється, що з 18 жовтня по 24 жовтня 2025 р. захоплено населені пункти Бологівка Харківської області, Плещеївка, Дроновка, Чунішине, Леніно (Мирне – ред.), Промінь Донецької області, Першотравневе, Іванівка Дніпропетровської області, Полтавка, Павлівка Запорізької області.

Росіяни заявляють про просування у чотирьох областях: що окупували

Окупація населених пунктів України у Росії називають "визволенням".

"Населений пункт Першотравневе на Дніпропетровщині звільняли військовослужбовці угруповання військ "Схід".

Підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади під час рішучих активних дій форсували річку Янчур та звільнили населений пункт Першотравневе Дніпропетровської області, поставивши державні прапори Російської Федерації.

В результаті запеклих боїв воїни-далекосхідники взяли під контроль район оборони супротивника завдовжки понад чотири кілометри.

Підрозділи угруповання військ "Схід" закріпили плацдарм на західному березі річки Янчур, створивши умови для подальшого розвитку настання на Дніпропетровському напрямку", – заявляють у ворожому відомстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що фронт просувається швидко. До Запоріжжя, Дніпра, інших міст. Фронт тріщить по швах, проривається. На цьому наголошує волонтер і блогер Марія Берлінська.

"Російська піхота через наші проріжені порядки вривається глибоко в тил, на десятки кілометрів. Проріжені бо в нас на кілометр фронту іноді 4-7 піхотинців. Реально одній людині контролювати 150-200 метрів? Коли росіяни малими групами заходять за спини – вони залишаються, накопичуються і потім атакують", – зазначає Берлінська. За її словами, Kill-зона від дронів сягає 30-35 кілометрів. Проте на її думку, про це мовчать ЗМІ.