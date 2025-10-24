Министерство обороны Российской Федерации сообщило об оккупации нових населенных пунктов Украины за последнюю неделю. Заявляется, что с 18 октября по 24 октября 2025 г. захвачено населенные пункты Бологовка Харьковской области, Плещеевка, Дроновка, Чунишино, Ленино (Мирное – ред.), Проминь Донецкой области, Першотравневое, Ивановка в Днепропетровской области, Полтавка, Павловка Запорожской области.

Россияне заявляют о продвижении в четырех областях: что оккупировали

Оккупация населенных пунктов Украины в России называют "освобождением".

"Населённый пункт Першотравневое в Днепропетровской области освобождали военнослужащие группировки войск "Восток".

Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады в ходе решительных активных действий форсировали реку Янчур и освободили населённый пункт Першотравневое Днепропетровской области, водрузив государственные флаги Российской Федерации.

В результате ожесточённых боёв воины-дальневосточники взяли под контроль район обороны противника протяжённостью свыше четырёх километров.

Подразделения группировки войск "Восток" закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для дальнейшего развития наступления на Днепропетровском направлении", – заявляют во вражеском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что фронт продвигается быстро. В Запорожье, в Днепр, в другие города. Фронт трещит по швам, прорывается. Это подчеркивает волонтер и блогер Мария Берлинская.

"Русская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Прореженные, поскольку у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150-200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины – они остаются, скапливаются и затем атакуют", – отмечает Берлинская.

По ее словам, Kill-зона от дронов достигает 30-35 километров. Однако, по ее мнению, об этом молчат СМИ.