Росіяни заявили про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Про це повідомили у ворожому Міністерстві оборони РФ. В ОСУВ “Дніпро” цю інформацію спростували: село під контролем України.

Росіяни заявляють про просування на Дніпропетровщині: що відомо

Окупація Калиновського та просування ЗС РФ на стику Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей змушує Київ спрямовувати резерви на цей напрямок, оголюючи тим самим інші ділянки фронту. Про це пропагандистському агентству ТАСС повідомив російський військовий "експерт" Андрій Марочко.

Він додав, що взяття Калиновського також дозволяє формувати буферну зону у окупованих РФ населених пунктах.

Проте за словами українських військових, окупанти знімають фейки – малі групи заходять у “сіру зону”, розгортають прапор, знімають відео й тікають. ЗСУ оперативно знищують такі ДРГ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Про успіхи українських військових на Добропільському напрямку повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км. В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб.

Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклів – 1). Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника.