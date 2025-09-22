Росс и они заявили о якобы захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Об этом сообщили во враждебном Министерстве обороны РФ. В ОСУВ "Днепр" эту информацию опровергли: село под контролем Украины.

Россияне заявляют о продвижении на Днепропетровщине: что известно

Оккупация Калиновского и продвижение ВС РФ на стыке Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей заставляет Киев направлять резервы на это направление, обнажая тем самым другие участки фронта. Об этом пропагандистскому агентству ТАСС сообщил российский военный "эксперт" Андрей Марочко.

Он добавил, что взятие Калиновского также позволяет формировать буферную зону в оккупированных РФ населенных пунктах.

Однако по словам украинских военных, оккупанты снимают фейки — малые группы заходят в "серую зону", разворачивают флаг, снимают видео и убегают. ВСУ оперативно уничтожают такие ДРГ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за прошедшие сутки возобновлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Об успехах украинских военных в Добропольском направлении сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись от 200 м до 2,5 км. В ходе ведения боевых действий уничтожены 43 оккупанта, общие потери противника – 65 человек.

Также уничтожены 11 единиц военной техники (артиллерийских систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклов – 1). Всего за время операции, по состоянию на 00.00 22 сентября 2025, освобождено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено от ДРГ противника.