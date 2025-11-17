Міністерство оборони РФ повідомляє, що штурмові підрозділи ворожої армії змогли окупувати населений пункт Гай на Дніпропетровщині та Дворічанське на Харківщині.

Росіяни заявляють про нові прориви на Харківщині та Дніпропетровщині

Окупація українських населених пунктів ворог називає "звільненням".

"Під час стрімкої атаки було взято під контроль важливий дорожній вузол, а також ділянку місцевості площею понад 5 квадратних кілометрів. У ході боїв противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Підрозділи угруповання військ "Схід" продовжують тіснити супротивника у Дніпропетровській області, послідовно руйнуючи його оборонні порядки та створюючи умови для розвитку наступу на кількох напрямках", – пише МО РФ про Дніпропетровщину.

Щодо Харківщини, то там противник зміг повісити свій триколор.

"Під час бойової роботи підтримку штурмовим підрозділам надали розрахунки артилерії та оператори підрозділу безпілотних систем угруповання.

Розвідники з повітря виявляли маршрути пересування техніки та живої сили формувань ЗСУ, а розрахунки ударних FPV-дронів завчасно знищували всі виявлені ворожі цілі, позбавляючи противника можливості доставляти живу силу, боєприпаси та провізію на лінію бойового зіткнення.

Зачистивши будівлі, підвальні приміщення та прилеглу до населеного пункту територію від залишків формувань ЗСУ, військовослужбовці розгорнули російський триколор ", – заявили у МО РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що на Покровському напрямку ворог повільно, але впевнено тисне вперед. Складається враження, що місто для них не ціль, а прохідний коридор — Покровськ поступово втрачає вагу як оборонний вузол. Таку заяву зробив військовий Сил оборони України із позивним "Мучной", який щодня робить звіти про обстановку на фронті.