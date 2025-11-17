logo

Россияне заявляют о новых прорывах на Харьковщине и Днепропетровщине

МО РФ сообщает об оккупации в Днепропетровской и Харьковской областях

17 ноября 2025, 17:06
Недилько Ксения

Министерство обороны РФ сообщает, что штурмовые подразделения вражеской армии смогли оккупировать населенный пункт Гай на Днепропетровщине и Двуречанское на Харьковщине.

Россияне заявляют о новых прорывах на Харьковщине и Днепропетровщине

Оккупация украинских населенных пунктов враг называет "освобождением".

"В ходе стремительной атаки был взят под контроль важный дорожный узел, а также участок местности площадью более 5 квадратных километров. В ходе боёв противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжают теснить противника в Днепропетровской области, последовательно разрушая его оборонительные порядки и создавая условия для развития наступления на нескольких направлениях", – пишет МО РФ о Днепропетровщине.

Что касается Харьковщины, то там противник смог повесить свой триколор.

"В ходе боевой работы поддержку штурмовым подразделениям оказали расчёты артиллерии и операторы подразделения беспилотных систем группировки.

Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ, а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника возможности доставлять живую силу, боеприпасы и провизию на линию боевого соприкосновения.

Зачистив строения, подвальные помещения и прилегающую к населенному пункту территорию от остатков формирований ВСУ, военнослужащие развернули российский триколор", – заявили в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Покровском направлении враг медленно, но уверенно давит вперед. Создается впечатление, что город для них уже не цель, а проходной коридор — Покровск постепенно теряет вес как оборонный узел. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно делает отчеты об обстановке на фронте.



