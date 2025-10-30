Попри усі заяви українського військового командування, що у Покровську та Куп’янську немає оточення військ, росіяни продовжують наголошувати на тому, що беруть ЗСУ в кільце у двох містах.

Росіяни заявили, що ЗСУ знищують своїх бійців, які здалися в полон, скидами

Так, у Міністерстві оборони РФ заявляють, що станом на 30 жовтня окуповано н.п. Садове на Харківщині.

"Припинено дві спроби 92-ї штурмової бригади ЗСУ провести контратаки з боку населеного пункту Петрівка Харківської області для деблокування оточених підрозділів супротивника. Також внаслідок вогневої поразки знищено штурмову групу 144-ї механізованої бригади ЗСУ, яка намагалася відновити контроль над переправою через річку Оскіл у районі населеного пункту Садове Харківської області", – пишуть у ворожому відомстві.

Там також заявляють, що підрозділи 1-ї танкової армії РФ нібито продовжують проведення зачистки від розрізнених груп українських бійців населених пунктів Петропавлівка та Курилівка Харківської області.

"У районі південно-східної околиці населеного пункту Петропавлівка Харківської області при спробі 12 військовослужбовців 14-ї бригади ЗСУ здатися в полон, противник скидами з FPV-дронів знищив дев'ятьох своїх солдатів, трьох бойовиків вдалося вивести в безпечне місце", – пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони Російської Федерації "відзвітувало" про удари по Україні. Вороже відомство заявило, що цілі були військові, а також було уражено енергетичну інфраструктуру. Дивовижно, що росіяни пишуть, що вся атака по Україні – це була відповідь на наші попередні атаки по Росії.