Міністерство оборони Російської Федерації "відзвітувало" про удари по Україні. Вороже відомство заявило, що цілі були військові, а також було уражено енергетичну інфраструктуру. Дивовижно, що росіяни пишуть, що вся атака по Україні – це була відповідь на наші попередні атаки по Росії.

Окупанти заявили, куди били сьогодні вночі: «Це відповідь»

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, об'єктам енергетичної інфраструктури, що забезпечують їхню роботу, та військовим аеродромам.

Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені", – пишуть в МО РФ.

Нагадаємо, що сьогодні унаслідок атаки по житловому будинку у Запоріжжі загинуло двоє людей, ще понад 25 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також на Вінниччині під час атаки важкі поранення отримала 7-річна дитина, яка потім померла у лікарні від отриманих травм.

Усього за даними Повітряних Сил ЗСУ ворог задіяв 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі. Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.